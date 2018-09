¡Impresionante ovación! "Roma" de Alfonso Cuarón, recibe siete minutos de aplausos

Alfonso Cuarón sedujo en el festival de cine de Venecia con un filme muy personal, "Roma", ambientado en el México de los años 70 e inspirado en la propia familia, en los amores y desamores de criados y patrones, que resulta un homenaje a la fortaleza de las mujeres. La cinta recibió una ovación impresionante de siete minutos de aplausos.

De acuerdo con Milenio, tras recibir la gran ovación, Cuarón dijo ante los medios: "Es un filme sobre mi propia memoria".

Después de la hollywoodiana "Gravity", vencedora de siete oscares, el cineasta logra capturar al espectador con la historia de su infancia y de las dos mujeres que la marcaron: Cleo, la doméstica de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales, interpretada por la magnífica Yalitza Aparicio, y la de la señora de la casa, la madre, interpretada por la actriz Marina de Tavira, a la que el marido está por dejar por otro amor.

Ambientado en el barrio de clase medio-alta "Roma" de Ciudad de México, que inspira el título del filme "Roma", las imágenes de la vida diaria, de la preparación de los desayunos, de las conversaciones, juegos, ruidos, animales, pasadas por el patio, lavado de ropa, momentos frentes a la televisión, desfilan lentamente casi como en la vida real.

Seven minutes of standing ovation for @alfonsocuaron ´s Roma, in Venice. Because it´s a fucking masterpiece, to put it bluntly. #RomaCuaron pic.twitter.com/Pby3hojeMT