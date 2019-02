Alfonso Cuarón arrasa en los BAFTA 2019, gana 4 importantes galardones con "Roma"

Esta tarde se llevó a cabo la 72 entrega de los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), en el teatro londinense Royal Albert Hall y la aclamada película "Roma" de Alfonso Cuarón ganó 4 reconocimientos de los 7 a los que estaba nominado.

El primero fue en la categoría de "Mejor Fotografía", siguiendo con "Película de Habla no Inglesa", "Mejor Director" para Alfonso Cuarón y "Mejor Película".

The Favourite fue el largometraje en llevarse más premios, siete en total, entre ellos "Mejor Actriz" para Olivia Colman, "Mejor Actriz de Reparto" para Rachel Weisz, "Mejor Diseño de Producción", "Mejor Maquillaje y Peinado", "Mejor Diseño de Vestuario", "Mejor Película Británica" y "Mejor Guión Original".

La película "Roma" está basada en una vivencia del director Alfonso Cuarón que plasmó la vida de su familia de clase media cuya vida gira en torno a una nana y empleada doméstica, interpretada por Yalitza Aparicio.

La película es un intenso retrato en blanco y negro muy personal del México de los años setenta, con sus diferencias sociales y raciales.

También hacen referencia al llamado Halconazo, cuando una manifestación estudiantil fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones.

En su reciente participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Alfonso Cuarón dedicó este filme a su familia, a México y a su nana Libo.

La infancia de aquel niño que creció en la década de los setenta, en una casa de la calle Tepeji, es la materia prima de una obra que muestra la complejidad de la sociedad de América Latina, con sus contrastes, sus injusticias, su clasismo y su política.

"Los cineastas no dan la voz a nadie, son los otros que prestan su voz. En mi caso es más perverso porque las diferencias entre clases sociales y razas me parecía algo descontado", explicó en aquel momento. "Es que no consideraba a Libo una mujer, ni una indígena. Era invisible. Mi filme habla de esa invisibilidad que hay en el mundo", añadió en inglés el realizador mexicano.