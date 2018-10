Alfonso Cuarón habla sobre el racismo de mexicanos ante la caravana migrante

REDACCIÓN 25/10/2018 06:57 p.m.

Las redes sociales se llenaron de memes y quejas sobre la caravana migrante, donde cientos de hondureños abandonaron su país para ir en busca del sueño americano. Pero la amenaza del presidente de Estados Unidos sobre cerrar la frontera causó tan fuerte impacto que se rumora que los migrantes podrían quedarse en México.

De acuerdo con Grupo Fórmula, ante esa idea, los mexicanos reaccionaron de una manera que pocos. El director de cine, Alfonso Cuarón, aseguró que los mexicanos no aceptan el racismo que, recientemente, se mostró en contra de los migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos (EU).

Durante el mensaje a medios que dio tras la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta consideró que muchos de los comentarios que se realizaron por la caravana migrante "son idénticos a los de Trump sobre los mexicanos".

"Estoy haciendo generalizaciones, no hablando de cada uno de los mexicanos, hay esta tendencia de ser bien campechano, donde nos sentimos incluyentes, que nos ofendemos mucho de las actitudes de otros países, con mucha razón apuntamos a las actitudes de Trump, al racismo dentro de EU", declaró Cuarón, de acuerdo con el reporte de Reforma.

"Tenemos también la tendencia de no aceptar algo que es tan obvio y que lo tenemos en las calles todos los días, que es el inmenso racismo de este país".

Reforma señala que Cuarón reconoció que sus comentarios pueden ofender a muchos, ya que consideran que él no puede dar una opinión porque no radica en nuestro país.

