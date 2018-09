Victoria mexicana, Cuarón gana el "León de Oro" con su película "Roma"

Otro premio para el cine mexicano, Alfonso Cuarón salió victorioso de la 75 edición de la Muestra de Cine de Venecia, su película "Roma" producida por Netflix fue ganadora del León de Oro.

En la ceremonia de clausura de la 75 edición de la 'Mostra', el jurado, presidido por el también cineasta mexicano Guillermo del Toro, anunció los nombres de los ganadores.

"Roma", cuyo título alude a la colonia de ese nombre de la Ciudad de México, donde se crió Cuarón, es un drama autobiográfico en blanco y negro, en el que el director retrata su infancia y, en particular, su relación con su nana.

Producida por Netflix, el coloso estadunidense de "streaming" en internet, la película conquistó desde el inicio a público y crítica.

La compañía presentará la cinta en todo el mundo el próximo 14 de diciembre por Netflix, aunque también saldrá en algunas salas seleccionadas.

En español agradeció a quienes colaboraron para la realización de la cinta, en particular a las actrices Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, que personifican a su madre y su nana, de manera respectiva.

Cuarón, de 56 años de edad, recordó que hoy es el cumpleaños de Limo, la nana que inspiró a Cleo, el personaje interpretado por Aparicio.

En tanto, el Premio del Jurado de la "Mostra" fue para "The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, que también obtuvo la Copa Volpi a Olivia Colman como mejor actriz, quien interpreta a la reina Ana de Inglaterra en una historia ambientada a inicios del siglo XVIII.

That´s the climax of the most exiting #venicefilmfestival of the last few decades. #alfonsocuaron rising to get his #goldenlion #roma #venezia75 #ceremony #happiness #satisfaction pic.twitter.com/UuCK87QQHh