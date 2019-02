Cuarón y Del Toro se inconforman con la decisión de los Oscar de entregar premios durante comerciales

REDACCIÓN 12/02/2019 02:58 p.m.

Los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, han expresado su inconformidad ante la decisión de la Academia de entregar los premios a Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Cortometraje y Maquillaje durante los segmentos comerciales de la ceremonia de los Oscar.

De acuerdo con Tribuna, a través de su cuenta de Twitter, Del Toro defendió la categoría de Fotografía y Edición, las cuales, dijo, son indispensables para el cine.

"Si me permiten: no me atrevo a sugerir qué categorías deben ser omitidas durante el show de los Oscar, pero la Fotografía y la Edición están en el corazón de nuestro oficio. No son herencia de una tradición teatral o literaria: son el cine mismo", se lee en el tuit que ya fue eliminado por Guillermo.

Por otro lado, Alfonso Cuarón, creador de "Roma", filme nominado a 10 categorías en los Oscar, también criticó la medida revelada hace unos días.

"En la historia del cine, las obras maestras han existido sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No hay una sola película que haya existido sin la cinematografía y sin la edición", escribió.

In the history of CINEMA, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without CINEMAtography and without editing. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 12 de febrero de 2019

La edición 2019 de los Oscar, pretende durar tres horas, por lo que hace un tiempo la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que algunos premios serían concedidos durante el corte publicitario.

El presidente de la institución, John Bailey, ha desvelado las cuatro categorías afectadas por esta medida: mejor fotografía, mejor cortometraje de ficción, mejor montaje y mejor maquillaje y peluquería.

Esta mañana, Del Toro se tomó el tiempo para difundir también esta información, previamente dada a conocer por la Academia.

1/3 Important clarification re: the Academy Awards (quote): "No one is being removed from either the in-theater or the ABC live broadcast. This year, in a voluntary rotation that will change each year, four awards will be given live in an uninterrupted progression--- as always--" — Guillermo del Toro (@RealGDT) 12 de febrero de 2019

3/3 A carefully considered and expressed announcement was sent yesterday. Each year, the "edited" awards will change categories and will AIR during the ceremony. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 12 de febrero de 2019

