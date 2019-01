"Roma" de Alfonso Cuarón gana cuatro premios en los Critics' Choice Awards 2019

REDACCIÓN 13/01/2019 07:29 p.m.

La temporada de premios continua y la cinta mexicana "Roma" hace unos minutos ganó en tres categorías: Mejor película extranjera, Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Película en los premios "Critics' Choice Awards 2019".

De acuerdo con El Comercio, este es uno más de los reconocimientos que gana la película del cineasta Alfonso Cuarón y que va de camino por un Oscar.

¡Roma se llevó el premio a Mejor Película Extranjera en los #CriticsChoice! El anuncio se hizo momentos antes de iniciar la ceremonia. ¡Felicidades! alfonsocuaron ROMACuaron YalitzaAparicio pic.twitter.com/2K0ti8k5Y2



— Quién (Quien) January 14, 2019 — RadioCulturalMeoqui (@RadioCMeoqui) 14 de enero de 2019

Cabe señalar que el director estaba nominado para seis categorías distintas en la noche, ocho en total para "Roma", algo inédito para cualquier realizador nacional y muy pocas veces visto en las premiaciones, ya que competía por estatuillas a Mejor Director, Edición, Fotografía, Película de habla no Inglesa, Guión Original y Película.

#CriticsChoiceAwards

Roma de Cuarón gana premio a mejor película extranjera.

Viva México! pic.twitter.com/MMyiofrpIu — Juan Fractal (@juanfractal22) 14 de enero de 2019

"Roma" ganó la categoría de Mejor Película de habla no inglesa, sin embargo, debido a que son muchas categorías, algunas se dan antes de iniciada la trasmisión, por lo que fue uno de los primeros premios de la noche. Venció a Burning, Cafarnaúm, Guerra fría y Un asunto de familia.

Posteriormente, la película cosechó tres premios más: Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película.

Al recibir el premio a Mejor Director, Cuarón se mostró sorprendido y destacó la importancia de sus protagonistas.

Quiero agradecerle a Yalitza y a Marina, ellas son "Roma". Quiero decir que la parte que nos percibe como extranjeros es confusa. Las películas no derriban paredes, pero pueden congelar una ventana al otro lado y cuando vemos la ventana vemos nuestro propio reflejo. Quiero agradecer a mi familia en México porque ellos me dieron forma y dieron forma a "Roma"", dijo Cuarón.

Finalmente, la película fue galardonada con el máximo premio.

Yalitza Aparicio, quien estaba nominada como Mejor Actriz no ganó. Hubo un empate, y Lady Gaga y Glenn Close se llevaron los premios por sus trabajos en "A star is born" y "The Wife", respectivamente.

Recordemos que Cuarón ya había ganado una triada de Critics Choice Award, específicamente en 2014, cuando con "Gravedad" y se convirtió en el primer mexicano en conquistar la categoría de Mejor director; compartió la victoria en a Mejor edición por la misma película, sin olvidar "Mejor película de ciencia ficción u horror".

Además de estos palmares, en 2003 conquistó el premio a Mejor película de habla no inglesa por "Y tu mamá también", convirtiéndose en la única ocasión hasta el momento en que nuestro país se ha llevado la estatuilla.

