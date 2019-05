Alex Lora se anota un triunfo como el primer rockero en ser reconocido por la Sociedad de Compositores en México

REDACCIÓN 22/05/2019 06:28 p.m.

La pasión de Alex Lora por la música lo ha llevado a ganar muchos premios pero la Sociedad de Compositores de México lo reconocerá con el más importante de su carrera y justo coincide con los 50 años de trayectoria que cumple El Tri.

De acuerdo con Publimetro, Alex Lora será el primer rockero en recibir el reconocimiento de Gran Maestro por parte de la Sociedad de Compositores de México

Alex Lora es el quinto mexicano en recibir el reconocimiento como el Gran Maestro por la Sociedad de Autores y Compositores de México, en homenaje a su trabajo en la música durante los 50 años de El Tri.

"Estoy contento porque me dan el reconocimiento de Autores y Compositores, me nombran Gran maestro. Es el reconocimiento más grande que se le da a un compositor en México, sólo se lo han dado a Rubén Fuentes, Armando Manzanero, Martín Urieta, Joan Sebastian y ahora a mi. Es algo que sí me mueve. En Los Ángeles pusieron la estatua de Alex Lora, que está en la Plaza México, donde se encuentra el Ángel de la Independencia, la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Alex Lora [risas]", comentó el artista.

Este reconocimiento se dio por primera vez en 2015, por lo que agregó el vocalista de El Tri: "Es algo que me impacta bastante, que me den el reconocimiento porque me han dado bastantes como intérprete, el Grammy de Excelencia Musical, discos de oro, de platino, mis huevos son azules y la chingada [risas], pero que me reconozcan como el Gran Maestro compositor , de los más grandes de México, es algo que me a mí mismo me impacta".

La ceremonia se realiza este miércoles a las 19:30 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral en la Ciudad de México.

"Cuando haces una rola quieres que la escuche el mayor número de gente posible, que llegue al mayor número de oídos, es lo que pretendes cuando la inventas".

Alex Lora estuvo de visita en Guadalajara para promocionar su concierto del 24 de mayo en el Auditorio Telmex, para celebrar sus 50 años de carrera musical.

"La tocada es especial, porque no cualquier día se cumplen 50 años de rockanrolear", dijo el fundador de la agrupación mexicana.

El Tri se ha convertido en el mayor movimiento del rock en la historia del país, así lo afirmó el cantautor.

"Antes se llamaba la onda chicana, porque éramos como rockanroleros de petatiux, con canciones en inglés y no fue hasta que empecé a inventar mis propias rolas, como Oye cantinero, que las demás bandas empezaron a hacer lo mismo. Fue cuando se le empezó a llamar rock mexicano, por eso El Tri lleva la bandera del rock mexicano, y ahora toca mucho menos feo que aquellas épocas".

"El rock nunca ha estado de moda, el rock es un estilo musical definido como el jazz, la salsa o el blues. El rock es la música de la gente joven, es una música hecha a base de tamborazos , gritos y guitarrazos. Pero si te lo están diciendo para que consumas, tal o cual marca, eso no es rock... es música comercial. El rock para considerarse así debe tener el sentir de la raza, por eso la música de El Tri tiene 50 años, no es una música que haya tenido mucha difusión, sino porque dice la verdad, y la raza la hace suya. Para eso se necesita una poca de gracia y otra cosita".

EN GUADALAJARA

El TRI de México está en plena gira por México y Estados Unidos, donde hacen un recorrido musical con invitados especiales.

"Es una ocasión especial porque no cualquier día se cumplen 50 años de rockanrolear, por eso tendremos invitados especiales en la ciudad, con la Orquesta Sinfónica de Zapopan, el Mariachi Alma de México, Cuca, Rostros Ocultos, Javier Bátiz y la Revolución de Emiliano Zapata, pero principalmente la participación de la raza que estará con nosotros haciendo historia".

Añadió en tono de broma: "Interpretaremos la rola que se usó Javier Martín del Campo (La Revolución de Emiliano Zapata) para la película Roma, que es La casa de sol naciente, y ganó la pinche película el Óscar. Claro que hubiera válido madre si no hubiera traído la rola de mi maestro, pero por eso ganó el Óscar", compartió Alex Lora.

