Cuestionan a Alessandra Rosaldo sobre su "divorcio" de Eugenio Derbez y ella lo revela todo

REDACCIÓN 02/01/2019 05:11 p.m.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez cumplieron seis años de casados, y los rumores de un supuesto divorcio no se hicieron espera, la cantante fue cuestionada sobre esto y reveló toda la verdad.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Rosaldo tuvo que enfrentarse a las especulaciones de una abrupta separación de Derbez a pesar de que ambos se han mostrado felices junto a su pequeña hija Aitana.

Y es que la cantante de nueva cuenta enfrentó los rumores en torno a su matrimonio con Eugenio Derbez. Pues en los últimos días se especuló sobre su posible divorcio. A pesar de que ambos tienen ya una hija en común.

Sin embargo, Alessandra Rosaldo reveló toda la verdad:

"¡Mira cómo inventan! No sé ni de qué me estás hablando. Que alguien comentó y entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio. ¡Híjole! No, nada más lejano de la realidad. ¡Nada de eso sucedió!".

Fue a mediados de 2012 que tanto Alessandra como Eugenio se unieron en matrimonio. Considerando el festejo, como la Boda del Año.

nl

LEA TAMBIEN ¡Preparen las palomitas! Estas son las películas y series más esperadas del 2019 Este año será de grandes estrenos, así que prepara bien tu tiempo para maratonear e ir al cine, estas son las series y películas que no debes perderte

LEA TAMBIEN Aseguran que "Zague" le mandó tremenda indirecta a Paola Rojas en Instagram El comentarista de deportes, Luis Roberto Alves "Zague", utilizó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje a su ex Paola Rojas

LEA TAMBIEN Comparan a Andrea Escalona con Jennifer Lopez por esta foto La guapa conductora Andrea Escalona decidió complacer a sus fans en este Fin de Año