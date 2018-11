Alessandra Rosaldo revela qué "arreglitos" se ha hecho en el rostro

REDACCIÓN 05/11/2018 11:47 a.m.

La esposa de Eugenio Derebez realizó una fuerte confesión a sus seguidores de redes sociales al revelar qué cirugía se había realizado para mejorar su aspecto.

De acuerdo a Debate, Alessandra Rosaldo está constantemente muy cerca de sus fieles y reveló a sus más de dos millones de seguidores en Instagram el arreglito estético que se realizó en 2017.

Durante una ronda de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories, Alessandra Rosaldo aseguró que no se ha sometido a ninguna cirugía plástica y que solo modificó su sonrisa.

Lo único que me he hecho es que el año pasado me arreglé los dientes" precisó Alessandra Rosaldo.

Asimismo, Alessandra Rosaldo dejó entrever que no descartaría en un futuro realizarse alguna operación para acabar con los estragos de la edad.

Pues no me he hecho ninguno todavía, pero ya lo estoy pensando, detalló.

Estas no fueron las únicas declaraciones de Alessandra Rosaldo que impactaron a los usuarios de redes sociales, también dejó claro que jamás renunció a sus sueños para seguir a Eugenio Derbez en Australia.

"No he renunciado a mis sueños. He puesto algunos de ellos en pausa para poder realizar otros. Ser madre y esposa de Eugenio era uno de mis más grandes sueños y hoy nuestra familia es mi absoluta prioridad. Sigo soñando y sé que todo lo que deseo habrá de hacerse realidad en su momento, precisó.

