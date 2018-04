POSIBLE ALBAZO

Se encienden alertas en el Senado por Ley de la Fiscalía General

Acusan al PRI de intentar procesar "al vapor" la Ley Orgánica y ya hasta suenan algunos nombres para la designación de procurador

ESTÉFANA MURILLO 27/04/2018 09:47 p.m.

La amenaza de una posible aprobación "al vapor" de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sigue latente en el Senado, donde el PRI expresó su interés por aprobarla aunque aún no se hace efectiva la reforma constitucional al artículo 102, que dotaría de plena autonomía al órgano que sustituirá a la PGR.

Con todavía una sesión de trabajo por delante, en el PAN advierten que el partido tricolor busca acelerar la creación de este ordenamiento, e incluso no descartan que vayan por la designación de un Procurador General quien, ante la falta en los congresos estatales para aprobar la reforma que elimina el pase automático, se convertiría en el próximo fiscal de la nación.

Ernesto Ruffo (PAN) indicó en entrevista con La Silla Rota que desde la madrugada del jueves la oposición advirtió que los priistas querían dar "albazo" a esta ley orgánica, y aunque el periodo ordinario cerrará el próximo lunes, las alertas siguen encendidas.

"Sigue presente el riesgo. Todavía no termina esta situación porque el 30 de abril termina el periodo.

Hay una ceremonia de clausura, pero todavía podemos sesionar y para saber si van a incluir o no este tema habría que preguntarle a (Ernesto) Cordero que tiene la bolita, él la mueve, la baja, la esconde, no sabe dónde está porque es aliado del PRI. Cordero es del departamento de traidores", señaló.

Incluso añadió que algunas versiones apuntan a que además de ir por este ordenamiento, están interesados en designar a un titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para cuyo cargo suenan Raúl Cervantes Andrade (quien ya se desempeñaba como procurador), así como Roberto Gil Zuarth, quien dejó su escaño por las diferencias con la dirigencia nacional del PAN.

"El que propone una terna es el presidente bajo la vieja ley, y ese se aprueba por mayoría absoluta. No sé yo nombres exactamente, pero en radio pasillo se escucha que van por Raúl Cervantes o Roberto Gil Zuarth. Anda por ahí alguien con ´la cola muy larga´ y no huele nada bien, se la quiere tapar y se trata del titular de Los Pinos, de eso se trata todo esto", declaró.

A decir de Ernesto Ruffo, varias serían las implicaciones de que se aprobara una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sin que antes los congresos locales avalen la reforma constitucional, pero la más grave de ellas sería que de nada serviría darle independencia a una nueva Fiscalía que va a preservar los viejos vicios de la PGR, institución que no ha abonado al combate a la corrupción y la impunidad.





La voz de las ONG





En el mismo sentido se han pronunciado organizaciones del colectivo #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, de acuerdo con las cuales el riesgo de aprobar la Ley Orgánica y nombrar al Fiscal General, sin antes llevar a cabo una reforma integral, "es el de perpetuar la ineficacia, la rigidez y la burocracia que hoy caracterizan a la PGR, y que ha permitido y alimentado la impunidad en nuestro país".

En ese sentido han hecho un llamado al Senado para que se abstenga de discutir y aprobar el ordenamiento que regirá la función de la Fiscalía General de la República, así como cualquier eventual nombramiento sin que antes entre en vigor la reforma constitucional al artículo 102 constitucional, la cual ha sido aprobada sólo por siete legislaturas locales de al menos 17 que son requeridas.

"No es una ley que plantee el cambio institucional que se requiere, su diseño no es acorde al Sistema Penal Acusatorio ni al Sistema Nacional Anticorrupción, tampoco plantea un nuevo modelo de investigación ni de coordinación institucional. Carece totalmente de los contrapesos necesarios y nulifica la participación ciudadana", posicionaron públicamente.





PRI confirma interés en procesar el tema





Sobre el tema, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón confirmó en últimas declaraciones el interés al interior de su grupo parlamentario para atraer el tema del Fiscal General; sin embargo, aclaró que no se ha podido considerar el asunto ya que no se ha discutido en comisiones.

"Hay un grupo de compañeras y compañeros que me han propuesto que busquemos la forma de sacar al nuevo Fiscal General. Yo los escucho, les digo que no han sesionado las comisiones correspondientes, que lo primero que tendría que hacer es tener una minuta para llevarlo al Pleno, y (la comisión) de Justicia no se ha reunido para ver lo del Fiscal General".

Además dejó abierta la posibilidad para que este asunto se discuta en un Periodo Extraordinario, ya que "hay inquietudes de muchas compañeras y compañeros que me dicen, que antes de irnos hay que sacar al Fiscal General. Lo he dicho y lo he repetido: tenemos tiempo para convocar a un Extraordinario, la Permanente que nos lo autorice, y si hay un consenso, que es lo más importante que debe haber para sacar al Fiscal General, lo sacaremos en un Periodo Extraordinario".

