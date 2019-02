¡Alertan a Padres! Encuentran instrucciones de suicidio en videos de YouTube Kids

Se despertó una alerta en los padres cuando el diario The Washington Post informó que un pediatra está denunciando la existencia de videos tutoriales en los que, escondidos, publican consejos para suicidarse, tanto en las plataformas de YouTube como en YouTube Kids.

De acuerdo con Televisa News, los riesgos en la red son conocidos, pero, en teoría, YouTube Kids es un lugar seguro para que los niños se tomen un poco de tiempo frente a la pantalla, tal vez vean algo de "Patrulla PAW" o canten junto a "Baby Shark".

Pero recientemente varios padres a lo largo de Estados Unidos, han descubierto videos perturbadores en el sitio, por lo que se preguntan qué tan seguro es el lugar.

Los videos en cuestión tienen un clip de 9 segundos editado en ellos de un hombre que da consejos sobre cómo cortarse adecuadamente las muñecas.

"Recuerden a los niños: de lado para atención, largos para resultados. Termínalo", instruye.

This is a cartoon on @YouTube. At 4.44 secs a man is spliced in showing children how to properly slit their wrists. #thisisnotok #protectourkids #parentsdemandaction. Link to full video and to report in comments. pic.twitter.com/ur1xVpLoqR