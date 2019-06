Alerta ONG de abusos contra niños que viven en penal con sus madres

JORGE RAMOS PÉREZ 08/06/2019 07:38 p.m.

Al menos cuatro niños debieron ser separados de sus madres reclusas en el penal de Santa Martha Acatitla, durante el mes de mayo, por denuncias de que eran víctimas de abusos y agresiones, denunció Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta. En un caso la mamá le rompió el brazo a su hija de cinco años y otra, recluida por el presunto asesinato de dos hijos suyos, tuvo otro en prisión en condiciones de agresión.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Niño de Rivera informó que actualmente hay alrededor de 60 niños viviendo con sus madres en el penal de Santa Martha Acatitla y que han llegado a tener hasta 100 niños.

En mayo de 2011, por ejemplo, el diario La Jornada reveló que en esa cárcel vivían 98 niños, de los cuales 58 tenían menos de un año de edad.

"Con la nueva ley de ejecución penal, se obliga a velar por el bienestar del menor por encima del de la mamá. Y eso es lo importante. La interna podía meter una queja ante derechos humanos sobre alguna condición, pero los niños quedaban medio en el limbo", advierte Niño de Rivera.

La nueva legislación ordena que tenga injerencia la SEP en la educación, pero también el DIF tiene mucha más obligación sobre las condiciones en las cuales están los niños.

"Anteriormente el DIF no había entrado a ver dónde estaban los niños ni las condiciones en las que estaban, lo cual es fortísimo", explica.

Sin embargo, las autoridades "han entrado muy duro a evaluar la situación en la que se encuentran los niños y ha sido muy fuerte porque en el último mes y medio han sacado a cuatro niños por temas de violencia, negligencia y otros".

Niño de Rivera precia que "uno de los casos es gravísimo porque a una de las niñas la mamá le rompió el brazo. La niña a la que le rompieron el brazo tiene cinco años de edad".

Incluso "tenemos una mujer que está en la cárcel por matar a sus dos hijas y tuvo otro bebé en la cárcel, pero ya la tenía en una situación de negligencia y de violencia brutal".

Para Saskia Niño de Rivera "es bien importante mencionar que el DIF está tomando cartas en el asunto, pero lo verdaderamente peligroso es que la directora del penal pueda salvaguardar la integridad de estos chiquitos más allá del DIF, cómo integrar en el penal la maternidad y proteger al menor por encima de la madre".

El objetivo "es que no lleguen (del DIF) cuando es una situación insostenible de abuso. Los chiquitos son de dos años y hay más grandes, pero son víctimas de violencia en la primera infancia de algo que pudo haber sido evitado y eso es tristísimo".

En opinión de la presidenta de Reinserta "aquí se habla del autogobierno, porque la directora no se atrevía a meter al DIF. Hoy se las está viendo negras porque a las internas no les parece que el DIF esté entrando. Incluso sé que la directora del penal le dijo a la directora del DIF "me estás alebrestando mucho a las internas, estás haciendo mi trabajo muy pesado", lo cual habla de una omisión de la directora del penal".

Saskia Niño de Rivera insiste: "Vale la pena señalar que la necesidad de salvaguardar la integridad de los niños pasa por modificar la ley. La reinserción social, el bienestar de estos niños, debe ser parte del modelo de reinserción de la mamá. Las autoridades deben tener las herramientas para poder tener a estos niños y mamás en reclusión".

Por ello "el llamado a las autoridades de la Ciudad de México es que es fundamental que hayan sacado a cuatro niños del penal, es gravísimo. El llamado sería a que se involucre el bienestar de estos niños al interior y se garantice las medidas de seguridad necesarias para poder salvaguardar la integridad de los niños que ya están viviendo en el penal que por naturaleza es violento. Y que la directora (Gloria María Hernández Gaona) haga su trabajo como lo debe de hacer: ver por el bien superior del menor, incluso por encima de las mamás".

