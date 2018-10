Esta fue la conversación entre Aleks Syntek y menor de edad que lo acusó de acoso

REDACCIÓN 30/09/2018 06:00 p.m.

El cantante Aleks Syntek está involucrado nuevamente en una polémica, ahora un joven británico lo acusó en redes sociales de acoso.

De acuerdo a Frontera, el joven aseguró que Aleks Syntek le hizo comentarios inapropiados.

En redes sociales el menor compartió un video donde Syntek envía un mensaje al adolescente, quien se identifica como "lemon_brick" en su cuenta de Instagram, donde el cantante le comentó al joven de 17 años que su amistad le resultaba agradable y que le gustaría pasear por Manchester, ciudad donde reside Lemon.

Para identificarse, Aleks le comparte al joven imágenes suyas en conciertos para demostrarle que es famoso en México.

Al joven le intriga la razón de su conversación: "¿Entonces por qué un gran músico como tú está hablando con alguien como yo?", pregunta a Syntek.

"Me encanta la música británica. Tengo muchos amigos británicos y héroes. Me encanta los británicos ´cute´ como tú", respondió el mexicano.

El adolescente se asombra y pregunta a qué se refiere con "cute".

"Sí, ¿está mal? Ok sexy haha", escribe contesta Syntek.

El joven se encargó de viralizar la cuestión que vivió con el cantante mediante mensajes. Aleks Syntek, de 49 años de edad, se comunicó de nuevo con el joven para aclarar la situación:

"Sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y me disculpo", envió Syntek por mensaje directo a Lemon adjuntando a la vez una foto suya con su familia.

Después de que el menor de edad denunció el acoso de Aleks Syntek, este se acordó que tenía familia y se lo hizo saber al adolescente para que ya no lo siguiera exponiendo #Parte2 pic.twitter.com/CJMSRrRZfA — NovelaLounge (@NovelaLounge) 30 de septiembre de 2018

"Yo tengo familia, dos hermosos hijos y una bella esposa y nos estás poniendo en peligro. Puedes destruir nuestra familia feliz con tu publicación. Si eres una buena persona, un buen ser humano, deberías de eliminar esa publicación que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo", explicó Syntek.

El resto de la conversación fue una discusión donde el joven ponía en duda el amor de Syntek a los suyos, pues los ponía en riesgo al coquetear con un joven sin pensar que a sus hijos podría pasarles lo mismo. Syntek reitera que no estaba coqueteando con él y que no hizo nada malo o incorrecto, solo bromeaba.

Aleks Syntek: "No estaba coqueteando, no hice nada malo o incorrecto. Te dije que estaba bromeando. Estás tratando de castigar a la persona equivocada. Soy un buen padre y un buen ser humano. No te lastimé. No te insulté. Eres casi un adulto. Piensa en lo que estás haciendo. No te hice nada malo."

El cantante acusó al británico de aprovechar la situación para hacerse famoso, a lo que el joven respondió que solo le mostraba al mundo la clase de persona que es en privado.

