Alejandro Fernández dijo que su escándalo en el avión pudo ser preparado

REDACCIÓN 28/08/2018 01:29 p.m.

Agencia México: Alejandro Fernández volvió a retomar el tema del encontronazo que tuvo en un avión hace algunas semanas, cuando los trabajadores de una aerolínea decidieron bajarlo antes de iniciar el vuelo debido a que había sembrado pánico entre los pasajeros.

El cantante mexicano brindó una entrevista a la conductora Lili Estefan del programa "El Gordo y La Flaca", y en ese momento decidió sincerarse sobre el controversial momento que vivió.

No me voy a meter en el juego de estar dando explicaciones, (...) tal vez como reaccioné no fue la mejor manera, pero si esa cosa tenía otro trasfondo, creo que tampoco me voy a poner a dar explicaciones a nadie. No sé qué se hayan dicho la verdad no he escuchado, después esto se va haciendo como una bolita de nieve y se van haciendo chismes y andan diciendo cosas que ni al caso, explicó.

Acto seguido, Alejandro reveló los motivos que lo hacen tener sospechas con respecto a que todo estuvo planeado para captarlo en una situación así. "No es por nada, pero cuando me salí del avión, se me hizo muy raro que ya tenían todo preparado, paparazzis en todos lados, me tomaron fotos en todos lados, o sea está muy raro. Nadie sabía que estaba en el avión, nadie sabía que estaba ahí, cómo iban a saber que iba a pasar esto".

Manifestando que el problema se hizo más grande de lo que realmente fue, "El Potrillo" destacó que no dará mucha importancia a este tema y que por ahora prefiere enfocarse en su gira junto a Los Tigres del Norte en Estados Unidos, además de dar promoción al nuevo sencillo que lanzará este viernes junto a Sebastián Yatra.

nl

LEA TAMBIEN Un descuido hizo que Aislinn Derbez mostrara de más en Instagram Aislinn Derbez compartió un video en sus historias de Instagram, donde gracias a un descuido enseñó de más

LEA TAMBIEN Sorprende Legarreta .... ahora es rubia Andrea dejó su color castaño para darle paso a una melena rubia que ha gustado entre sus seguidores

LEA TAMBIEN Eiza González causa polémica por foto de su antes y después de cirugias La actriz de Hollywood no dudó en hacer una comparación de fotografías de antes de sus cirugías y una actual, que le trajeron muchas criticas