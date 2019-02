Alejandro Fernández planea internarse en clínica de rehabilitación de Julio César Chávez

REDACCIÓN 12/02/2019 05:38 p.m.

A pesar de que Alejandro Fernández nunca ha confesado su problema de alcoholismo, Julio César Chávez parece confirmar el rumor luego de revelar que "El Potrillo" planea internarse en una de sus clínicas de rehabilitación.

De acuerdo con E-Consulta, el ex boxeador Julio César Chávez, confesó que ya está en pláticas con Alejandro Fernández y en breve espera dar buenas noticias al respecto.

Alejandro Fernández es muy amigo mío, y Don Vicente pues ni se diga, ya hay pláticas, pero ahorita no puedo meterme en la vida de ellos, a mi si me piden ayuda yo voy a ayudar a cualquiera, dijo Chávez.

Al cuestionarle por más detalles de las pláticas, Julio César declaró con una sonrisa: "Ahorita por cuestiones (de confidencialidad), no puedo hablar, pero todo va a estar bien".

Ver esta publicación en Instagram Cada persona percibe la realidad desde su punto de vista y nadie puede saber lo que esta sintiendo exactamente ??????????? Una publicación compartida de Alejandro Fernández (@alexoficial) el 3 Jul, 2018 a las 8:39 PDT



Por otra parte, el ahora comentarista deportivo declaró que Jorge "El Coque" Muniz es otro de los artistas con los que tuvo comunicación sobre sus problemas de adicción al juego y al alcohol, e incluso el cantante le prometió que en breve se trataría en sus clínicas.

"Yo fui a su casa a hablar con él, y quedó mi compadre muy cordialmente de ir a la clínica, pero me dijo: ´tenga pa´ que se entretenga´. Nomás me echo mentiras y de ahí no lo he visto, con la que he estado en contacto es con mi comadre".

Tras esta confesión, se espera que en las próximas semanas tanto "El Potrillo" como "El Coque" confirmen que iniciaran su lucha contra las adicciones en las famosas clínicas del ex boxeador.

