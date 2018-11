REDACCIÓN 31/10/2018 08:31 p.m.

Harto de las críticas sobre su supuesta adicción a las drogas, Alejandro Fernández rompe el silencio y habla sobre su adicción a las drogas en un contundente mensaje que publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con La Verdad, luego de que El Potríllo se mostrara con un extraño comportamiento durante el concierto que ofreció en Mexicali, Baja California , el cantante fue señalado como posible consumidor de cocaína.

En el video, Alejandro Fernández parece tener dificultades con su nariz durante su show, el intérprete mexicano compartió en Instagram dos publicaciones que parecen dar respuesta a las especulaciones.

El mensaje fue muy claro y contundente, pues aseguró que hay muchas personas que le tienen envidia asegurando que un simple vídeo no destruirá su larga trayectoria artística.

Cuando la ignorancia, envidia y critica, la inteligencia observa, escucha y se ríe".

Las publicaciones rebasaron en conjunto los 80 mil likes y motivaron cientos de mensajes de apoyo al cantante.

Ver esta publicación en Instagram No tengas miedo de ser el mejor .... solo los mediocres no son criticados !!! #animo Una publicación compartida de Alejandro Fernández (@alexoficial) el 30 Oct, 2018 a las 4:24 PDT



