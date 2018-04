SONORA

Alejandro y su lucha por el pago de indemnización en Isssteson

El exempleado de gobierno ha peleado por años el pago de su indemnización; como él hay cientos de casos

MONICA MIRANDA/CORRESPONSAL 19/04/2018 05:57 p.m.

Instalaciones de Isssteson en centro histórico de Hermosillo (Foto Especial)

Alejandro Escareño trabajó durante 17 años como jefe de la Guardia Armada en los Centros Penitenciarios de Sonora. Aportó cada año, como corresponde, al fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

En 2014 renunció porque recibió otra oferta de empleo en Los Mochis, Sinaloa, pero al solicitar su pago por indemnización, se lo negaron.

TAMBIÉN PUEDES LEER:¬†Asesinan a enfermero que había sido atacado dos veces

Son aproximadamente 82 mil pesos lo que le adeuda la institución de seguridad social por el tiempo que aportó como trabajador de gobierno. Y, desde hacer tres años el Isssteson ha justificado la negativa de pago con la falta de presupuesto.

Pero, a pesar de que a Alejando le han negado su indemnización, esta dependencia le ha pagado a 175 exburócratas que se encontraban en la misma situación.

De acuerdo a una solicitud de transparencia, se reveló que del 2009 al 2018 se han interpuesto 498 amparos contra Isssteson, de los cuales han ganado los 175, quienes ya recibieron el recurso al que por ley tienen derecho.

"Que se le dé fluidez a estos casos, ahí me percaté yo en las oficinas junto con otro compañero, que se realizaron pagos a otras personas que estaban mucho más adelante que nosotros y el pretexto era que no había fondo para cubrir el adeudo de nosotros", dijo a La Silla Rota.

En este sentido, Alejandro Escareño acusó de favoritismo por parte de los directivos de Isssteson, tanto el anterior, Enrique Claussen Iberri, como el recién nombrado Pedro Ángel Contreras López.

Esto, debido a que a otras personas se les ha entregado de inmediato este fondo como indemnización, cuando hay quienes, como él tienen que dar batalla por años.

Además, acusó que el exdirector Enrique Claussen le justificó la falta de su pago a que no había llegado la autorización ´de arriba´.

"Lo mismo me dijo, que no hay orden de pago de arriba, pero no me específico de quién, no nada", explicó.

Actualmente, Alejandro radica en Los Mochis con su esposa y sus dos hijos y exige la pronta respuesta formal de la autoridad del Isssteson.

Sin embargo, el caso de esta persona no es el único. A Lourdes Libreros, a quien el cambio de administración de 2015 la dejó sin empleo después de laborar 5 años en la Secretaría de Hacienda; actualmente se le adeudan 150 mil pesos de indemnización.

En la misma situación se encuentra Luis David Esquivel Bernal; a él le deben 124 mil pesos por haber trabajado 13 años en el Instituto Sonorense de Cultura y haber renunciado por una lesión que sufrió en la espalda por cargar un piano durante un evento de la dependencia.

Por su parte, los directivos de Isssteson han alegado que este instituto se encuentra en una crisis financiera, causada por la administración del exgobernador Guillermo Padrés Elías.

En especial, señalan un desfalco de 6 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, el cual buscan cubrir con la venta de predios de propiedad de gobierno, como el emblemático estadio de béisbol "Héctor Espino".

"El manejo financiero y administrativo del instituto en la administración pasada fue realizado de manera irregular e ineficiente, por lo que hoy, Isssteson está quebrado", declaró Enrique Claussen Iberri en noviembre del 2015.

mvf

LEA TAMBIEN Niegan pago de fondo de ahorro a exempleados de Sonora Un déficit de recursos en la caja de pensiones y jubilaciones del ISSSTESON, impidió el pago a extrabajadores que renunciaron, enfermaron o fueron despedidos

LEA TAMBIEN Por jubilación, queda impune maestro acosador El maestro de la Universidad de Sonora que fue denunciado ante servicios escolares el año pasado por estudiantes, no podrá ser procesado