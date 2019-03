Alejandra Guzmán pelea a gritos con las Pasquel y Frida Sofía le dice "No te metas" a Sylvia Pasquel

REDACCIÓN 19/03/2019 02:15 p.m.

El pleito entre las Pinal está que arde, Frida Sofía hizo polémicas declaraciones sobre su sobrina Michelle Salas, la tachó de ratera asegurando que le robaba dinero a Silvia Pinal para comprarse bolsos de lujo y que además la "Dinastía Pinal" era un engaño porque nadie de la familia se dirigía la palabra. A pesar de que Alejandra Guzmán y Stephanie Salas se habían mantenido al margen, hoy aseguran que se pelearon a gritos e incluso existe un video en el que Frida le pide a Silvia Pasquel que no se meta y además le echa en cara que se haya acostado con uno de los novios de su abuela Sylvia Pinal, quien recientemente dejó el hospital.

De acuerdo con TV Notas, una amiga de la familia aseguró a la revista que Sylvia Pasquel y Stephanie Salas ya le reclamaron a la Guzmán por el comportamiento de su hija.

Sylvia Pasquel y Stephanie Salas salieron en defensa de Michelle, cada una por su cuenta, le llamaron por teléfono a Alejandra para exigirle que le pusiera un alto a Frida, que no permitirían una ofensa más, declaró la amiga de la familia a la revista.

Ante ello, la reacción de Alejandra fue la de defender a su hija.

Pasquel le aseguró a Alejandra que ella no ha sido buena madre y por eso Frida actúa así. La Guzmán respondió que Sylvia no tenía la autoridad moral para reclamarle, cuando ella se casó con Fernando Frade, quien fue un ex novio de su madre, Silvia Pinal, durante la década de los años 80.

De esa relación entre Pasquel y Frade, surgió una hija, quien murió a los dos años de edad por ahogamiento.

Por si fuera poco, Alejandra mencionó que ella era la estrella de la familia y que Sylvia "solo parecía la vocera" de la "Dinastía Pinal", porque los medios no la buscan por los trabajos que ella ha realizado.

Según la fuente, eso no fue todo pues Stephanie Salas también le llamó por teléfono a Guzmán para demandarle que respete a su hija, por lo cual Alejandra le recordó que Michelle "había sido producto de un acostón de una noche" con el cantante Luis Miguel. Estas discusiones sucedieron días antes de que Silvia Pinal fuera internada en un hospital debido a una neumonía.

Ante este pleito, Alejandra ha mantenido la calma con Sylvia, ya que lo que le importa es la recuperación de su madre. Previo al conflicto detonado por Frida Sofía, la relación entre Pasquel y Guzmán fue calificada como "rara" por la amiga de la familia entrevistada por TV Notas.

Rara, a veces bien y otras mal; hace un año discutieron porque Sylvia le prohibió a Alejandra que hablara de ella en su serie, de lo contrario la demandaría. Por eso Ale prefirió no incluirla ni a ella, ni a Stephanie ni a Michelle, afirmó la entrevistada a la revista.

Contrario a lo que muchos piensan, Silvia Pinal no manda en la familia. "hace años las regañaba duramente, pero nunca fue una figura de autoridad, porque se ha dedicado más a su trabajo", aseguró la amiga de la familia.

Esto se debe, según la entrevistada declaró a la revista, a que la Pinal dejó a Sylvia Pasquel en una escuela de monjas y que siempre estaba viajando, así como que cuando su madre estaba en casa "metía hombres" a su hogar.

Además, La Guzmán también fue víctima de las desatenciones de Silvia Pinal durante su infancia y adolescencia, tanto así que la primera canción de su carrera se llama "Bye, mamá".

"Ale y su mamá tuvieron enfrentamientos muy fuertes por la falta de atención", dijo la amiga de la familia a la publicación.

EL RECLAMO DE FRIDA SOFÍA:

Aun cuando Sylvia Pasquel se negara a hablar sobre el pleito entre Frida Sofía y su nieta Michelle Salas, el final lanzó un breve mensaje en el que dijo que para pelear se necesitan dos y ella solo veía a una persona refiriéndose a Frida.

Tras las declaraciones Frida respondió con un video en redes sociales donde ventiló que el Sylvia se había acostado con el novio de su abuela, le dijo que ella no se metiera y Michelle la invitó a tener el valor de contestar.

