El rostro de Alejandra Guzmán dejó en shock a usuarios de redes sociales

La cantante Alejandra Guzmán es una de las cantantes mexicanas más populares y también en una de las más polémicas, prueba de ello son las críticas que le hicieron sus seguidores de redes sociales por su aspecto físico.

De acuerdo a Publimetro, Alejandra Guzmán fue blanco de las críticas al compartir una foto en la que se le ve muy diferente, situación que no pasó desapercibida por sus seguidores quienes no dudaron en señalar que la cantante abusó del botox.

"Eras una de mis cantantes favoritas, y lo que más me encantaba era tu rostro, de una mujer muy hermosa a tú edad, ahora no pareces tú, por qué no dejar llegar la edad con dignidad, qué tristeza, y si quedara bien no importaría pero miren esto, ya era suficiente con lo que sucedió anteriormente, porque no aprender de los errores para no volver a cometerlos", fueron algunos de los comentarios que escribieron en una imagen que ella misma subió a las redes sociales.

Recordemos que la cantante ha vivido episodios muy dolorosos relacionados con su aspecto físico. Hace años se sometió a un aumento de glúteos, le inyectaron una sustancia prohibida y eso casi le cuesta la vida. Ahora sus fans le recordaron ese episodio y le pidieron no poner en riesgo su salud.

