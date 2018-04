NIEGAN PLAN DE FRAUDE

En la CDMX mandan las mujeres, aseguran Anaya y Barrales

En un evento conjunto, la perredista negó que el Frente esté fraguando un fraude para ganar el gobierno de la ciudad, como acusaron Claudia Sheinbaum y AMLO

SHARENII GUZMÁN 10/04/2018 04:13 p.m.

Alejandra Barrales y Ricardo Anaya (Fotos: Sharenii Guzmán)

Los candidatos del Frente, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya encabezaron un mitin en la Plaza Tlaxcoaque, donde el abanderado presidencial de la coalición "Por México al Frente" dijo que en la Ciudad de México mandan las mujeres.

LEE TAMBIÉN: Anaya propone ombudsman fiscal que vigile contratos

Por ello, el panista se comprometió junto con Barrales Magdaleno, a proteger a las jefas de familia.

Ante decenas de simpatizantes del PRD, PAN y MC, Anaya Cortés aseguró que siete de cada 10 mujeres sufre un tipo de violencia, así como que los feminicidios han aumentado un 70 por ciento en los últimos dos años.

"Cuando Alejandra sea la jefa de Gobierno y cuando yo sea el presidente de México van a ver lo que es tener un presidente del lado de las mujeres. Porque a ellas se les va a respetar en nuestro país".

Añadió que creará una Fiscalía Especializada en la Investigación de los Feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Indicó que lo que no se tolerará en su gobierno será la violencia ejercida contra las mujeres, ya que "a ellas se les va a respetar".

En su intervención, Alejandra Barrales de la coalición "Por la CDMX al Frente" a la Jefatura de Gobierno, aseguró que Morena quiere justificar su fracaso al advertir que habrá fraude en la ciudad.

Ahí con vecinos del Centro Histórico, refirió que el lunes por la tarde la abanderada de Morena (Claudia Sheinbaum) dijo que hay que prepararse para el fraude que harán PRD, PAN y MC en la ciudad.

"Esto es falso. Quieren justificar que van a perder. Yo les digo que no se equivoquen, que no ofendan la inteligencia de los capitalinos. En esta ciudad la gente vota con conocimiento de causa y qué bueno que sepan que van a perder y que quieran justificar un fraude. Aquí no va a haber fraude. Les vamos a ganar a la buena. Vamos a ganar como hemos ganado a lo largo de estos 20 años con el apoyo de hombres y mujeres libres".

Luego de su discurso, Barrales Magdaleno señaló que la advertencia de Morena es síntoma de que la campaña del Frente va bien.

"Los datos siguen confirmando que nuestra campaña y candidatura va a la alza. La candidata de Morena a la jefatura de Gobierno va a la baja, por eso ya había dicho en otras ocasiones que iban a buscar al jefe de ese proyecto para que viniera a la ciudad a echarle la mano y ya está sucediendo".

Negó que el Frente esté fraguando un fraude para ganar el gobierno de la ciudad, reiteró que Morena ya se preocupó y quieren sembrar "esa mentira" de que es con ese tipo de "mañas" perderán.

En la Plaza Tlaxcoaque, Ricardo Anaya refrendó el apoyo a la perredista y afirmó que juntos con el Frente gobernarán la Presidencia y la Jefatura de Gobierno.

fmma

LEA TAMBIEN Sheinbaum prometió rescatar Xochimilco; Barrales, Metrocable Sheinbaum prometió rescatar el Parque Ecológico de Xochimilco; Barrales propuso construir un Metrocable y Arriola se dice listo para el primer debate

LEA TAMBIEN Barrales propone otro CU en espacio que dejará el Aeropuerto Por otra parte, el candidato priista Mikel Arriola, mostró los modelos en cámaras colocadas en los uniformes que portará la policía capitalina en caso de que gane