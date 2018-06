ALDF y el freno a la reforma contra el "fiscal carnal"

ATORADO HASTA EN CDMX

Van 6 meses de la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma para eliminar el pase automático de la PGR a la Fiscalía que la sustituye

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 25/06/2018 10:18 p.m.

Incluso en la Asamblea capitalina está atorado el tema. (Archivo / Cuartoscuro).

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aún no ha avalado la reforma constitucional aprobada a fines del año pasado, que echó para atrás la posibilidad de que el procurador general de la república en automático se convirtiera en el fiscal anticorrupción.

Han pasado seis meses desde la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma al artículo Décimo Sexto transitorio constitucional, para eliminar el pase automático de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía que la sustituye, sin embargo la Ciudad de México es uno de las 20 entidades que no han dado su aval para que las modificaciones surtan efecto lo que cancela la oportunidad de contar con un fiscal autónomo.

Ello, pese a que la coalición Por México al Frente, impulsor de dicha reforma en el Congreso de la Unión, suma en la ALDF más de la mitad de los votos de los 66 legisladores que la integran.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal está compuesta por 20 integrantes de Morena, 17 del PRD, 10 del PAN, tres de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del PES; mientras que solo ocho son del PRI, tres del Partido Verde Ecologista de México y uno de Nueva Alianza. Los números alcanzarían para avalar las modificaciones constitucionales y con ello sumar un voto más para su aprobación definitiva y entrada en vigor.

---El tema nunca estuvo en la agenda

De acuerdo con la diputada local independiente Dunia Ludlow, el tema nunca estuvo en la agenda de panistas, perredistas ni priístas en la ALDF, porque está condicionada a otra discusión: el sistema anticorrupción capitalino donde se buscó que el jefe de gobierno propusiera al fiscal anticorrupción en la ciudad.

"No es parte de la agenda (de la ALDF) y tan no lo es que en lo local no actuaron en consecuencia", dijo a La Silla Rota.

El aval a la reforma podría llevarse al Pleno y votarse en un periodo extraordinario, consideró el dirigente del partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital, Raúl Flores, quien a su vez es asambleísta.

"Eso es lo que sería deseable y ojalá se pueda, vaya que sí urge un sistema anticorrupción que no es el tema de una persona o su voluntad, sí es un asunto que puntualmente se debe de resolver respecto de las políticas públicas que impidan que los corruptos puedan tener una forma de organizar actos de corrupción", consideró.

Aseguró que el tema es prioridad del partido, pero acusó a Morena de usar todos los temas para golpear y ver pactos en todos lados.

"Es mejor esperar, debemos ser más receptivos ante lo que opinión pública plantea y decantar propuestas", planteó.

---Agenda electoral le ganó al combate a la corrupción

El dirigente de Acción Nacional en la ciudad, Mauricio Tabe, reconoció por separado que el tema de la discusión del sistema anticorrupción, a nivel nacional y local, se postergó, y se debió a la agenda electoral.

"Queremos que haya autonomía en las instituciones, fortalecerlas, es una agenda que considero fue pertinente se postergara para que no se partidizara la disputa electoral". Respecto a que haya la posibilidad de un periodo extraordinario dependerá de los resultados electorales, dijo.

"Después del primero de julio todos tenemos que ver qué sigue, tenemos claro que en función de los resultados electorales nosotros tenemos que resolver como partido nuestro proceso de reorganización bajo cualquiera de los escenarios, es una tarea obligada.

¿Cuál debe ser la posición y el resultado? No lo tengo muy claro".

---En la ciudad también hay pendientes

Ludlow explicó que la falta de disposición de las bancadas del PRD y PAN en la ALDF para discutir, analizar y aprobar el sistema local anticorrupción postergaron temas como el del aval a la reforma, y las designaciones locales.

Mencionó que está abierto el proceso del nombramiento de contralor de la Ciudad de México, cuya terna envió Miguel Ángel Mancera cuando aún era jefe de Gobierno, y propuso al contralor Eduardo Rovelo, acompañado de dos jefes de departamento.

Pero Rovelo fue cuestionado por la bancada de Morena y no alcanzó las dos terceras partes para ser designado.

Otro proceso abierto es la comisión de selección del sistema local anticorrupción que debe ser de siete integrantes, se sacó la convocatoria pero tampoco se concluyó el dictamen por parte de la comisión de transparencia. Otro es el de consejeros del InfoDFque ha tenido muchas anomalías, que derivó en un instituto sin pleno.



"El resto de los nombramientos que son casi 164 están detenidos, no ha iniciado el proceso, no ha emitido convocatorias, el jefe de gobierno no ha mandado propuestas no hay sistema local anticorrupción", concluyó.

