Esposa de Alberto Anaya, investigada por lavado será diputada en NL

Monterrey, N. L- No hay delito que perseguir y quien quiera más claridad que indague pues resulta claro que la PGR desató una persecución política, sin ningún fundamento legal, por el sólo hecho de pensar y actuar políticamente diferente al PRI-Gobierno, afirma la diputada local electa Guadalupe Rodríguez Martínez.

La esposa del dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya y directora de los Cendis, instituciones educativas, afirma que, y fue a consecuencia de la decisión del PT de apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, para lo cual utilizó todas sus artimañas para cerrarle el paso en el reciente proceso electoral y utilizó vergonzosamente a la PGR como instrumento represivo.

"Más temprano que tarde la PGR tendrá que reintegrar 80 millones de pesos que le aseguró a los Cendis en agosto del 2107, al haberse ejercido 20 millones de enero a julio del 2017 en salarios, alimentos y gastos de operación, cantidad auditada en los dos primeros trimestres de ese año sin presentar reportes de irregularidades", indica en un escrito a la opinión pública.

Cabe indicar que recientemente los diputados electos de la coalición "Juntos Haremos Historia", recibieron su constancia por parte de la CEE pero Rodríguez no se presentó.

"Los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular "Tierra y Libertad" (los Cendis) fueron fundados en 1990 y desde 1994 reciben una Aportación Federal aprobada cada año por la Cámara de Diputados y por el Congreso del Estado", dice.

"Dicha aportación para el fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil es transferida por la SHCP y la SEP, mediante convenio, a la Tesorería General del Estado, que a su vez la transfiere a la Secretaría de Educación Estatal para su ministración mensual a los Cendis, con el fin de que solventen los gastos inherentes a la operación y prestación de sus servicios educativos".

"El manejo de los recursos es revisado cada trimestre por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, por la Auditoría Superior de la Federación y por la Auditoria Superior del Estado. En más 24 años de ser auditados, los Cendis no han recibido observación alguna por irregularidades financieras o contables, ni se le ha fincado responsabilidad administrativa o penal alguna".

Recuerda que el 10 de agosto del 2017, la SHCP remitió a la PGR denuncia de hechos contra ella y/o quienes resulten responsables por el delito de ¡operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo!

"Por el supuesto delito de terrorismo -el cual en México no existe, según las propias autoridades han declarado-, la PGR instruyó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, para requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias a mi nombre, dejando sin sueldo a 702 trabajadores, sin alimentos a 7-siete mil niñas y niños y sin gastos de operación a los Cendis", afirma.

"Todo lo anterior sin mediar notificación alguna, sin apego al debido proceso legal y en franca violación al interés superior de la niñez en sus derechos a la educación obligatoria, gratuita y de calidad (Artículo Tercero Constitucional) y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (Artículo Cuarto Constitucional)".

Explica que, con movilizaciones de protesta del personal trabajador, con el apoyo de las mamás y los papás, el Gobierno del Estado pagó salarios, alimentos y operación mensual de los Cendis de agosto a diciembre del 2017 con los recursos de una Aportación Federal de 80 millones recibidos en el 2015. En lo que va del 2018 ministra la Aportación Federal conforme al convenio de transferencias y con base en el Acuerdo publicado en el Periódico del Estado el 8 de diciembre del 2010.

Mediante dicho Acuerdo, la Secretaría de Educación designa a la Directora General de los Cendis y le otorga poder cambiario para abrir, operar y cerrar cuentas bancarias, así como la responsabilidad del manejo de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales, con la obligación de rendir cuentas trimestralmente y de manera extraordinaria cuando la Autoridad Educativa así lo solicite.

Es importante destacar que, siendo Gobernador Interino de Nuevo León, el Manuel González Flores públicamente informó que no se detectaron irregularidades en el manejo de recursos de los Cendis durante las diferentes auditorías realizadas en esta administración, por lo cual declaró: "no hay de qué perdonarlos. No han sido culpados de absolutamente nada", menciona Rodríguez quién será diputada desde el primero de septiembre.

