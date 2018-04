Ciencia

Albert Hofmann, a 75 años del descubrimiento del LSD

El químico suizo Albert Hofmann, padre del LSD, experimentó diversas sensaciones al consumir la sustancia alucinógena que había descubierto

Esta sustancia alucinógena se convirtió en una de las drogas más populares en los años sesenta, el LSD. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

"Todo centelleaba y refulgía con una luz viva. El mundo parecía recién creado. Todos mis sentidos vibraban en un estado de máxima sensibilidad", aseguró Albert Hofmann.

El descubrimiento accidental de fármacos tiene un buen ejemplo en las investigaciones realizadas por Albert Hofmann quién hace 75 años lo llevaron al descubrimiento de una de las drogas más populares en los años sesenta, el LSD.

Tan popular que revolucionó a gan parte de los jóvenes norteamericanos que se pertenecieron a época de la psicodelia y el amor libre, revolucionó el arte y la cultura, llegando hasta los músicos más famosos de la época como Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Pink Floyd, entre otras.

Las investigaciones sobre el cornezuelo del centeno

El cornezuelo del centeno es un hongo que aparece en las gramíneas y que produce un potente alcaloide, la ergotamina, aislada en 1918 por Stoll, utilizada para cortar la hemorragia postparto y las migrañas.

Albert Hofmann trabajaba para la compañía farmaceútica Sandoz, a las órdenes de Stoll, cuando se convirtió en todo un experto en estos compuestos.

Uno de los derivados de la ergotamina es el ácido lisérgico, que a su vez puede ser combinado en la búsqueda de nuevos compuestos con nuevas propiedades terapeúticas.

Así recordó Hoffman cómo descubrió la dietilamida del ácido lisérgico.

"Estaba trabajando en mi laboratorio cuando pensé en la nicetamida, una dietilamida del ácido nicotínico que es estimulante del sistema circulatorio. Entonces planeé sintetizar la dietilamida del ácido lisérgico. Las semejanzas existentes entre ambas moléculas hacían esperar propiedades semejantes. Tenía la esperanza de que la dietilamida del ácido lisérgico fuese un buen estimulante del sistema circulatorio, recordó.

Un viaje inesperado

La molécula fue sintetizada en noviembre de 1938, pero no fue una molécula especialmente interesante, por lo que se dejaron de lado sus investigaciones, cinco años después, Hofmann, siguiendo una corazonada, sintetizó 5 mg. más.

Decía que le gustaba la "estructura química" que tenía. Mientras recristalizaba la sustancia, Hofmann notó una extraña sensación de vértigo e inquietud, lo que hizo que fuese a casa a descansar.

"Los objetos e incluso la forma de mis compañeros parecían tener cambios ópticos. Me fui a casa a descansar. La luz era tan intensa que molestaba, corrí las cortinas y me sentí en una especie de estado ebrio. Al cerrar los ojos coloridas figuras aparecían y se desvanecían frente a mí. Después de dos horas, el estado fue desapareciendo y me entró un gran apetito."

Un paseo en bicicleta

Hofmann concluyó que las sensaciones que había experimentado eran consecuencia de una exposición accidental al LSD y decidió hacer una prueba.

En esta ocasión consumió un cuarto de miligramo pensando que la cantidad ingerida era insignificante, cuarenta minutos más tarde, y después de escribir menos de 50 palabras con sus observaciones, dejó de tomar anotaciones porque "las últimas palabras solo podrían ser escritas con gran dificultad"

"Le pedía a mi asistente que me acompañase a casa, temiendo sufrir los mismos síntomas que en la ocasión anterior. Mientras pedaleaba hacia casa me dí cuenta de que los efectos eran mucho má sintensos. No podía hablar con coherencia, todo mi campo visual parecía balancearse frente a mí, y los objetos parecían distorsionarse como las imágenes en un objeto curvo. Tuve la impresión de no moverme del sitio, pero mi ayudante me contó después que habíamos pedaleado a un buen ritmo"

La experiencia hizo que Hofmann empezase a interesarse por otras drogas alucinógenas, lo que hizo que se convirtiese en un defensor de su uso en el área del psicoanálisis y el enriquecimiento personal.

Asimismo fue crítico con el uso del LSD de la contracultura en los años sesenta, según decía usaban su "medicina para el alma" sin entender bien sus efectos positivos o negativos.

Albert Hofmann murió a los 102 años de edad. El año 2007, un año antes de su muerte, escribía una carta a Steve Jobs, que había afirmado en alguna ocasión que "tomar ácido es una de las dos o tres cosas más importantes que he hecho en mi vida".

Con información de El Mundo.

