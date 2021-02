Olvidan último albergue de Morelos

Incluso está que este albergue ya no existe, sí existe, somos 18 familias todavía, que todavía no tienen nuestras casas, algunos ni siquiera tienen ayuda de Fonden, algunos contamos con nuestros recursos, nosotros no estamos de huevones, estamos rascando para nuestras propiedades, ya que no recibimos ayuda de nada, tenemos dos casos de que Fonden las tarjetas no han llegado”, aseguró Angélica.