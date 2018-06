Farándula

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann presumen las primeras vacaciones de su bebé

Así fueron las primeras vacaciones de la pequeña Kailani en la playa

REDACCIÓN 05/06/2018 05:07 p.m.

Los nuevos padres, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no se cansan de presumir a su bebé, ahora llevaron a Kailani a la playa (FOTO TOMADA DE WEB)

Muy orgullosos de su hija, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están paseando a su bebé por cualquier rincón, este fin de semana llevaron a la pequeña Kailani a conocer el mar.

De acuerdo con Vanidades, este fin de semana Aislinn Derbez compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos de ella y su marido disfrutando de la playa con la bella Kailani,

De este día Aislinn compartió una dulce imagen familiar en donde se aprecian los tres con el mar de fondo.

"Ellos me dan y me enseñan lo mejor de esta vida. @mauochmann ser esposa y mamá a tu lado es lo mejor que me ha pasado", escribió, y aprovechó para hacer una aclaración:

"(Por cierto, recuerden que no tenemos Instagram de Kai, los qué hay son hechos por fans)".

Además, en sus Instagram Stories también compartió dos bellas fotos. En una de ellas se ve a Mauricio con Kailani, quien da unos pasitos en la arena, claro que ayudada por su papá.

En la otra se ven los pies de los tres miembros de esta adorable familia en la arena, y todos con jeans.

Tanto Aislinn como Mauricio están aprovechando al máximo esta etapa de paternidad y a nosotros y sus miles de seguidores nos enternecen.

