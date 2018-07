Aislinn Derbez denuncia a L'Oréal por discriminación y la empresa le responde

REDACCIÓN 24/07/2018 06:45 p.m.

Aislinn Debez denuncia a L´Oreal por discriminación laboral de género ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la actriz había prestado su imagen a la marca de toallas femeninas Saba antes de que terminara su exclusividad, es lo que dice L´Oréal al respecto.

De acuerdo con Huffpost, la firma de belleza inició un proceso en contra de su embajadora en julio de 2017, por incumplimiento de contrato al no solicitar autorización para ser también imagen de Saba.

ESTO ES LO QUE PAGÓ NETFLIX A LUIS MIGUEL POR HACER SU SERIE BIOGRÁFICA

Ante esto, el 16 de febrero de este año, Derbez denunció a L'Oréal ante Conapred argumentando que sí pidió autorización para "asociar su imagen con productos de higiene íntima", pero la empresa francesa aseguró que las marcas "son contrarias", pues una se encarga de "enaltecer la hermosura de la mujer [...] lo cual no se refleja en la menstruación".

Según los documentos que entregó Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez aseguró a Conapred que L'Oréal rechazó su petición para ser imagen de Saba porque la marca "maneja productos de higiene íntima los cuales, debido a su naturaleza, no son compatibles con lo que manejan ellos, puesto que se dedican a la promoción de productos de belleza encaminados a enaltecer la feminidad y hermosura de la mujer, de su cabello y de su cara, lo cual no se ve reflejado con los productos relacionados con la menstruación, dando a entender que la menstruación es algo que se presume sucio y desagradable, pese a que es algo natural propio de la mujer".

El apoderado legal de Derbez aseguró que su clienta es víctima de discriminación por parte de la marca francesa al no permitirle asociar su imagen con productos de higiene íntima, "dado que dicha asociación no es considerada como digna y decorosa", y añadió: "Además, dicha empresa, al establecer las autorizaciones o prohibiciones en las cláusulas del contrato de cesión de imagen, realiza un presunto acto de discriminación, al crear un estereotipo indebido, degradante y violatorio de los derechos de la peticionaria".

La queja fue admitida por Conapred, así que ahora el Consejo analizará si la actriz y modelo fue discriminada o no.

LA RESPUESTA DE L'ORÉAL

HuffPost México contactó a la marca francesa para que dieran su punto de vista. La cual señala lo siguiente:

Aislinn Derbez y L'Oréal Paris iniciaron una colaboración hace dos años. Como imagen de la marca, una cláusula de exclusividad en su contrato declaraba expresamente que no podía representar a ninguna otra marca de belleza o higiene, durante la duración del contrato. Poco después de firmar el contrato, la Sra. Derbez rompió esta cláusula y decidió separarse de la marca. Actualmente está en curso un procedimiento legal. Sus declaraciones sobre una posible discriminación no tienen ningún fundamento y nos declaramos sorprendidos por sus acusaciones, pues no representan de ninguna manera a nuestra compañía y ni nuestros valores.

LLAMAN "NACO" A MALUMA POR LOS LUJOS QUE PRESUMEĀ

an

LEA TAMBIEN Evalúan a Bill Cosby para clasificarlo como "depredador sexual violento" Las cosas se pusieron feas para el comediante Bill Cosby tras resultar culpable de violación

LEA TAMBIEN Hospitalizan de emergencia a Demi Lovato tras sufrir una sobredosis de heroína De acuerdo al portal TMZ, Demi Lovato fue hospitalizada por una aparente sobredosis de heroína, la cantante había reportado su recaída en las drogas