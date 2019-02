Aislinn Derbez al desnudo, presume escote de infarto y confiesa la etapa más dura de su embarazo

REDACCIÓN 13/02/2019 06:03 p.m.

Tras meses de recuperación de su embarazo, Aislinn Derbez publica su primera foto sensual en Instagram posando en un atrevido traje de baño, imágenes que aprovechó para llamar la atención de sus fans y compartirles una reflexión sobre lo

"malo" de su embarazo.

De acuerdo con Tribuna, aprovechando que tenía la atención de sus fans con su publicación más sensual de los últimos meses, Aslinn Derbez compartió con sus seguidores de Instagram sus aprendizajes y experiencias en la aventura de ser mamá, Aislinn Derbez compartió una reflexión sobre cómo ha vuelto a estar en el lugar que quería con respecto a su cuerpo después de haber dado a luz a la pequeña Kailani.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió dos sensuales fotografías en las que luce su figura en traje de baño.

Además de alabar el talento Henry Jiménez, fotógrafo que se encargó de captar las espectaculares instantáneas, Aislinn escribió en la descripción del post sobre los consejos que se daría a sí misma si volviera a pasar por la emotiva etapa del embarazo.

Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría (un chin***), confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos (y trataría de estar de mejor humor). Pero bueno esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario", expuso la esposa de Mauricio Ochmann.

Las imágenes ya suman más de 600 mil ´me gusta´ y han recibido comentarios de figuras como Marisol González, Yanet García, Manolo Caro y Cecilia Suárez.

Pero estas fotos en bikini no es su publicación más atrevida en la red social: la actriz compartió hace algunos días una romántica imagen al lado de Mauricio, la cual también fue captada por la lente de Henry Jiménez.

Este hombre hace maravillas con su cámara... (y @mauochmann también hace otro tipo de maravillas)", escribió Aislinn juguetona.

