Aislinn Derbez abre su corazón y confiesa que en realidad no es tan feliz como aparenta en sus redes sociales

REDACCIÓN 05/06/2019 07:07 p.m.

A pesar de que Aislinn Derbez es una de las celebridades consentidas de Instagram, red social en la que suele compartir fotografías llenas de felicidad, sonrisas, viajes y amor entre los miembros de su familia; la hija de Eugenio abrió su corazón para hacer una contundente declaración, la actriz confesó que en realidad no es tan feliz como lo aparenta en sus redes sociales, su vida no es color de rosa como muchos lo pensarían.

De acuerdo con Excélsior, a través de un reflexivo posteo, la esposa de Mauricio Ochmann aseguró que es muy fácil dejarse llevar por las apariencias: "Qué fácil nos dejamos apantallar por fotos como esta... pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no", escribió Aislinn en una fotografía en la que Mauricio y su hija Kailani se ven sonrientes.

"Mis últimos meses han sido rudos, de trabajo en exceso, de mudanzas, de exigirme a hacer y resolver más de lo que puedo, de pésimo humor, desequilibrio, cero tolerancia, sin poder estar presente, culpabilidad por todo lo anterior, etc. No es la primera vez que me pasa y desde que soy mamá me pasa mucho más seguido que antes", compartió.

En el pensamiento que decidió compartir Aislinn con sus seguidores, dijo que retomará sus terapias, será más disciplinada para poder sentirse mejor e invitó a sus seguidores a reflexionar acerca de la sobrexigencia que se hacen las personas de forma cotidiana.

"¿Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que "algún día" podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero "ese día" jamás llega... Por qué no mejor pensar que "ese día" ya es hoy?", finalizó Aislinn Derbez.

nl

