Ahora WhatsApp te delatará cada que reenvíes un mensaje

REDACCIÓN 05/03/2018 07:37 p.m.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, la cual está a punto de incluir una nueva característica a su próxima actualización que sin duda dará mucho de qué hablar entre los usuarios, ya que delatará con una notificación cada vez que reenvíe un mensaje.

De acuerdo con Milenio, WABetaInfo mostró esta nueva función vía Twitter, que consiste en que ahora la aplicación mostrará cuándo un mensaje es contenido original y cuándo ha sido reenviado.

The new "Forwarded Message" feature notifies you or the recipient that the message has been forwarded.

It is NOT about SPAM !

"Forwarded message" will appear if the message has been forwarded at least once.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/a2MAIKaJ6m