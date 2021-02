Agente 'robacarros' era escolta de Fiscal de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Ante evidencias del involucramiento de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), en hechos delictivos, la Fiscalía General del Estado (FGET), anunció que los 52 “policías de élite” serán sometidos a nuevos exámenes de control de confianza.

En el lapso de los últimos dos meses, tres agentes del GOPES fueron arrestados infraganti por los delitos de extorsión y robo de carros.

El más reciente caso fue el policía del GOPES de la FGET, Edy N., detenido la noche del martes, cuando se transportaba en una camioneta de lujo, robada apenas cinco días antes en un domicilio del municipio de Tacotalpa, a manos de un grupo armado.

La FGE admitió hoy que este elemento participó “eventualmente” como escolta del Fiscal General del estado, Fernando Valenzuela Pernas.

Igual otro elemento de GOPES arrestado en junio pasado, en el municipio de Cárdenas, junto con tres extorsionadores, había declarado que era escolta de la hermana del Fiscal, con domicilio en aquel municipio, pero la FGE negó la versión al señalar que era “totalmente falso”.

Este jueves, Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, aseguró que el elemento ministerial detenido el martes por el delito de robo de vehículo equiparado, será procesado “con todo rigor conforme a Derecho”, y que, en este como en todos los casos, se garantizará que el caso no quedará impune.

Dijo que en estos momentos el detenido se encuentra a disposición del Fiscal del Ministerio Público y giró instrucciones para que en los términos que marca la Ley se solicite ante un Juez de Control su vinculación a proceso.

“Lo he dicho y así lo he probado, no hay tolerancia a ningún acto irregular y este no será la excepción”, señaló al confirmar que este policía del GOPES eventualmente participaba en labores de logística.

Aunque el 31 de julio pasado, el Fiscal anunció que esta unidad táctica cerró su ciclo y sus elementos estarían bajo la adscripción a la Escuela de la FGE, para capacitarlos y evaluar sus aptitudes, así como para ser investigados, para determinar si se integran como Policías de Investigación una vez que aprueben los cursos, resultó falso pues siguieron laborando sin ningún examen ni indagatoria previa.

El policía del GOPES al ser detenido a la medianoche del martes 14, en la Ranchería Río Viejo, primera Sección, con la camioneta robada y cuatro dosis de alcaloide, portaba la pistola de cargo de la FGET, una Glock Bamk 419, cuatro cargadores abastecidos con 17 cartuchos cada uno, con oficio de comisión de la Fiscalía.

Valenzuela Pernas citó que en los cinco años y medio de estar al frente de la institución, se les ha dado de baja a más de 100 elementos “por pérdida de confianza”, a lo que denominó la “depuración permanente con que se trabaja”.

Sin embargo, las estadísticas actualizadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), señala que en la FGET existe un 18 por ciento de personal reprobado en la evaluación de control de confianza, pero que siguen laborando a pesar de esa situación.

mvf