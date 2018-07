Esta será la agenda del primer Congreso de la CDMX

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 26/07/2018 09:16 p.m.

Temas como el sistema anticorrupción, la armonización de leyes secundarias con la Constitución, reformas a la ley para abatir los índices de inseguridad, movilidad y abasto de agua forman parte de la agenda legislativa que Morena, PAN y PRD tendrán como prioritarios en el primer Congreso de la Ciudad de México.

En entrevista con La Silla Rota, la próxima coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, Ernestina Godoy; el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad y probable líder de fracción, Mauricio Tabe; así como Jorge Gaviño del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicaron cuáles son los temas que desde sus respectivos grupos parlamentarios impulsarán a partir del primer día del periodo: 15 de septiembre.





LOS TEMAS





Morena buscará en el primer Congreso capitalino sacar adelante temas como el sistema anticorrupción y la armonización de leyes locales con la nueva Constitución, adelantó Godoy.

También darán prioridad a reformar la ley orgánica de la administración, para poder crear la Secretaría de la Mujer, propuesta por la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum.

Asimismo buscarán modificar la ley orgánica del propio órgano legislativo, para reducir el número de comisiones, actualmente de 64, y quedar en 32. A ello se suma la aprobación del presupuesto 2019, que la bancada de Morena tiene la intención de reducir para destinar más recursos a programas sociales, indicó la ex perredista.

Entre los temas que le interesan a la bancada es sacar adelante la agenda legislativa de la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. "Será un trabajo respetuoso de poder a poder, somos del mismo partido, no lo podemos negar y eso va a ayudar".

Por su parte Mauricio Tabe señaló que aunque falta definir como fracción los temas, ya han tenido reuniones entre los diputados electos y tienen entre sus prioridades la armonización de leyes secundarias -sobre todo en materia de derechos humanos y de planeación de la ciudad- con la Constitución capitalina promulgada en 2017, a las que además están obligados a hacerlo durante el primer año.

Además les urge legislar para abatir los crecientes índices de inseguridad e impunidad en la Ciudad de México.

Otro tema es la gestión de servicios como el del agua, un tema de urgencia y necesidad de la gente, apuntó. Así como para mejorar la calidad del aire.

Por parte de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los temas prioritarios serán dar impulso a la movilidad y al transporte ecológico, al manejo de la basura y a la eliminación de los rellenos sanitarios, adelantó Jorge Gaviño, uno de los seis diputados de la bancada perredista.

También se le dará prioridad a la armonización de las leyes secundarias con la Constitución, que entra en vigor con el inicio de trabajos del próximo Congreso, con excepción de la legislación electoral, que ya fue aplicada en los comicios, explicó.

El ex director del Sistema de Transporte Colectivo Metro reconoció que con el número de integrantes de la fracción será difícil sacar adelante los temas que les interesan, pero buscarán que haya debate legislativo y uno de los temas donde buscan darlo es en el de la propuesta de desaparecer la Secretaría del Trabajo para integrarla a la de Desarrollo Económico, ya que consideran que no tienen nada que ver.

"El tema filosófico de trabajo es distinto al de Secretaria de Economía, aquí tenemos que debatir, ellos harán con su mayoría lo que realmente consideren, pero hay que ver quien gana el debate histórico. No estamos de acuerdo en que desaparezca y fortalecerla mejor".

AUSTERIDAD





Godoy agregó que además Morena buscará la austeridad en el primer Congreso capitalino, por lo que pugnarán por eliminar los gastos médicos mayores de los legisladores, "nos podemos atender en el ISSSTE", afirmó, y se quitarán elementos adicionales a la dieta legislativa.

También se acabaría con los bonos y con la compra de vehículos nuevos que ni siquiera eran para todos los diputados de la actual legislatura.

Otro de sus planes es reducir la estructura administrativa del Congreso. La disminución incluiría los sueldos de confianza también, y buscaría no afectar la funcionalidad de la Asamblea.

Aclaró que el presupuesto destinado a los trabajadores no se va a tocar, se respetarán las vacaciones, aunque sí buscarán ser más estrictos con la empresas de outsourcing que tengan contratados a trabajadores del órgano legislativo local y sean empleados por el próximo congreso.

"Pediremos a empresas de outsourcing garantizar derechos a trabajadores, eso debe cambiar".

Tabe dijo estar de acuerdo, pero pidió transparentar y reducir gastos excesivos sin usar el argumento de la austeridad para desmantelar las instituciones y generar acuerdos por fuera. "Vamos a estar muy atentos", aseguró. Gaviño también expresó su coincidencia con el tema de austeridad, pero cuestionó que algunos de los morenistas que en el pasado, desde otros partidos, recibieron más recursos, ahora se sumen al discurso de gastar menos.

"El gobierno debe ser austero desde el punto de vista general, que no gaste más de lo que se genera. Debemos regular que dinero público redistribuya mejor el ingreso. Ahí no habrá discusión, esta será cuando si has recibido tal cantidad como diputado ahora por qué cambias de posición. Ese debate lo ganaremos", indicó.





INTERLOCUCIÓN





Morena buscará con su mayoría generar consensos con los demás partidos, afirmó Godoy, con el deseo de no hacer uso de su mayoría.

"Esperamos no tener necesidad de hacer uso avasallador de nuestra fuerza, no queremos".

Por su parte el PAN buscará ser una oposición que no diga que no a todo, pero con el objetivo de hacer valer el peso de sus 10 legisladores experimentados, indicó Tabe.

"El PAN debe jugar un papel determinante como oposición crítica, construir bien y no estorbar al gobierno. No diremos constantemente que no, pero sí vamos a señalar, a proponer y a convertirnos en una opción política a futuro".

Por su parte el PRD se opondrá a la desaparición de la secretaría del Trabajo, reiteró Gaviño.

"Es parte del debate que viene. Ellos harán lo que quieran con su mayoría. El PRD y sus abogados buscan que gane la ciudad, a lo mejor perdemos la votación pero ganaremos el debate", pronosticó.