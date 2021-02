Terrible error hace famoso a aficionado en Rusia 2018

Estar presente en un Mundial de Futbol para apoyar a su selección nacional es un sueño que muchos aficionados quieren cumplir, solo que en algunos casos la magia del momento de la consumación del sueño puede desaparecer un simple error, que al final no tiene nada de simple.

Un aficionado inglés arruinó su gran momento al cometer un error desde su propia casa y darse cuenta de ello una vez instalado en su hotel para vivir el Mundial Rusia 2018.

Douglas, un hombre oriundo de Bristol que viajó a Rusia para apoyar a la selección de Inglaterra saltó a la fama al contar su historia a unos periodistas de su país. Este hincha viajó más de 3000 kilómetros desde su hogar, pero se olvidó de un pequeño detalle: al llegar a su destino se dio cuenta que se le habían olvidado las entradas para los partidos del mundial en su casa.

Dan Howells, periodista de ITV News, conoció a Douglas y decidió ayudarlo para que no se quede sin ver los partidos de Inglaterra, que integró el Grupo G junto a Bélgica, Panamá y Túnez.

Este es Douglas. Estaba en nuestro hotel en Volgogrado. Nos hemos topado con él en Nizhny Novgorod y se ha dado cuenta de que ha dejado sus boletos de partido en el cajón de su casa en Bristol. Si alguien tiene alguno de repuesto, háganmelo saber", escribió Howells en Twitter.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa — Dan H???? (@dan_howells) 23 de junio de 2018

Luego de ser publicado este mensaje mucha gente comenzó a movilizarse para intentar ayudar a Douglas en su problema con los tickets, pero no pudieron encontrarlo para informarle al respecto. Le consiguieron entradas, pero no lograron hallarlo.

"Si alguien lo encuentra, díganle que le dejamos un mensaje en la recepción del hotel. Tenemos un boleto para Douglas pero necesitamos urgentemente encontrarlo", agregó el periodista en sus redes sociales.

Llamaron por teléfono varias veces a su habitación, pero no lograron dar con él. Finalmente, según contó Dan Howells, este famoso hincha llegó al hotel 40 minutos antes de la hora de comienzo del partido entre Inglaterra y Panamá, por lo que no llegó a tiempo para recoger los boletos.

Así, Douglas se perdió el triunfo, por 6-1, de Inglaterra sobre Panamá, que seguramente quedará como una de las mejores victorias del combinado inglés en la historia de los Mundiales. Él pudo estar ahí, pero sus entradas guardadas en su casa en Bristol le impidieron cumplir el sueño.

Miles de aficionados ingleses sí lograron ver y apoyar a su equipo desde el estadio.

