19-S

Afectados de La Portales, sin apoyo a 8 meses del sismo

Algunos vecinos aún esperan una propuesta de reconstrucción o reforzamiento de sus edificios. Mientras no la tengan, deben rentar departamento en otras zonas

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 20/05/2018 08:51 p.m.

Afectados de La Portales, sin apoyo a 8 meses del sismo. (Foto: Marco Antonio / La Silla Rota)

La colonia más dañada por el terremoto del 19 de septiembre pasado, la Portales, en la delegación Benito Juárez, aún tiene cicatrices visibles en sus calles por el movimiento telúrico que conmocionó a la ciudad.

Damnificados no recibieron ayuda del Fonden en el Edomex

Algunos vecinos aún esperan una propuesta de reconstrucción o reforzamiento de sus edificios. Mientras no la tengan, deben rentar departamento en otras zonas, vivir con familiares, y tener carpas fuera de sus edificios, para vigilar sus departamentos.

De acuerdo con el ex comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, la Portales fue de todas las colonias la más afectada por el sismo. De acuerdo con la página de la Plataforma de edificios dañados del gobierno de la Ciudad de México, hubo 22 edificios catalogados como rojo, con riesgo alto, 7 amarillos con riesgo medio y 21 verdes, de riesgo bajo.

Un ejemplo es el de Sevilla 405, el cual aunque aparece catalogado como verde, de riesgo bajo, no ha sido reparado, aun hay una carpa afuera y los vecinos esperan una propuesta para su reforzamiento.

En Rumania 918 esperan la demolición, pero mientras llega, la calle permanece cerrada y también esperan un plan de reconstrucción.

Es también la colonia donde se desplomaron dos edificios, el de Saratoga 714, y el de Zapata 56, este último construido apenas en 2016.

ENTRE LOS CRÉDITOS Y LA REDENSIFICACIÓN

En la calle de Sevilla 405 casi esquina con Municipio Libre, hay dos carpas colocadas por vecinos que esperan una propuesta de reforzamiento que no les cueste tanto. Ahí el 19 de mayo Teresa Alejandra Méndez Santana, una vecina que vivía en uno de los 24 departamentos del edificio el segundo piso, hace guardia en una de las dos carpas instaladas afuera.

Entrevistada por La Silla Rota recordó que desde la noche del 19 de septiembre, ya no regresaron a dormir en el edificio, y solo hasta pasados tres meses pudieron sacar sus pertenencias.

Cuestionada por qué la construcción no ha sido demolida, respondió que se debe a que no tiene daño estructural, y de acuerdo con un dictamen requiere ser reforzada. Autoridades de la delegación se acercaron para plantear un esquema de financiamiento, consistente en construir más departamentos, y para ello usar el estacionamiento ubicado en la planta baja y en el área de tendido, en la parte de arriba y tardaría entre cuatro a cinco años hacerlo. La propuesta fue de manera informal, por lo que no la tienen de manera escrita.

De parte del gobierno de la Ciudad de México hay una propuesta que es de reforzamiento. Para el estudio contarían con una ayuda económica del Instituto de Vivienda (Invi) por 140 mil pesos, y créditos para pagar el reforzamiento, que las autoridades calculan costaría entre 2 y 10 millones de pesos.

Los 24 dueños aún no se ponen de acuerdo sobre qué les conviene más, y en tanto, las familias que ocupaban los departamentos viven con sus familiares o rentan departamentos en zonas alejadas de la Portales, donde las rentas aumentaron.

Un obstáculo para la obtención de créditos es que la mitad de las personas que habitaban los departamentos son adultos mayores y se les complica ser sujetos de créditos. En el gobierno capitalino les piden hacerse cargo, y les darían crédito con un sujeto solidario obligado.

Méndez Santana dijo que las pláticas con las autoridades se interrumpieron cuando en enero pasado renunció el comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra.

"Ya teníamos un acercamiento y fue volver a empezar".

Consultada respecto a si han recibido algún ofrecimiento de que les reconstruyan su edificio sin créditos, como en el Multifamiliar Tlalpan, expresó que no, y las opciones son redensificación, de parte de la delegación, o con reforzamiento que ellos pagarán, de parte del gobierno capitalino.

ATENCIÓN MALA

La vecina de Sevilla recordó que autoridades de la delegación no se acercaron a los vecinos para conocer de los daños, sino que ellos tuvieron que ir a las oficinas de la administración delegacional.

"Cristian Von Roerich (el ex jefe delegacional, ahora en campaña para ser diputado local)) nunca vino. Hemos tenido acercamiento con el diputado Leonel Luna [presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF], pero la propuesta que tenemos es solo de redensificación".

Otro inconveniente es que aunque sus departamentos son pequeños, de 69 a 72 metros, no pueden ser cubiertos por el Fondo Nacional para Desastres [Fonden], que solo cubre departamentos de 50 metros de superficie.

En estos 8 meses los vecinos se han dividido las guardias, como este 19 de mayo hizo Méndez Santana, que dijo que en invierno el frío se sentía de manera intensa. O cuando llueve el agua corría a sus pies, por eso es que instalaron una carpa en el estacionamiento para guarecerse en esas situaciones, aunque saben que está debajo de la construcción. En una ocasión, quien se quedó de guardia se durmió y les robaron un horno de microondas, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública mandó a un policía a apoyarlos con la vigilancia.

A Méndez Santana le gustaría tener más apoyo de la delegación para el reforzamiento.

En la calle de Emperadores en el número 226 la situación es similar, sólo que ahí los vecinos si han comenzado a ahorrar para acceder a créditos.

CERRADA DESDE HACE 8 MESES

La calle de Rumania, entre Pirineos y Eje 8, permanece cerrada desde el 19 de septiembre. El edificio de 15 departamentos ubicado en Rumania 918 ha sufrido un paulatino deterioro. Los primeros días el inmueble visto desde el exterior parecía no dañado, y sólo se veían unas grietas. El cierre de la calle parecía una decisión excesiva, aunque diariamente por ahí pasaban microbuses que salen de Metro Ermita a Coyoacán, y a unos metros se encuentra Eje 8, donde diariamente también pasan autobuses de pasajeros y de carga.

Al paso de los ocho meses el edificio, pese al cierre de la calle, muestra más grietas. El vigilante permite a La Silla Rota ver los daños en su interior, que se concentran en el segundo de los cuatro niveles.

Ahí se ven paredes partidas y columnas despostilladas, ocultas desde el exterior.

De acuerdo con el vigilante, el edificio tenía 12 años en pie, y antes de ser un mini condominio, el predio era ocupado por una fábrica que también tuvo daños, y los departamentos fueron construidos con los muros de carga de aquella construcción para poner dos pisos más. Sin embargo, los vecinos lo ignoraban. Como en el caso de Sevilla 405, tampoco hay plan para demoler y reconstruir los departamentos. El vigilante señaló que las autoridades de la delegación solo se aparecieron los primeros días y después ya no llegaron.

La Silla Rota buscó la versión de autoridades de Benito Juárez y de la comisión de Reconstrucción sobre la Portales, pero no hubo respuesta.

LEA TAMBIEN Entregan primeras viviendas a damnificados por sismo en Morelos Las casas son de 94 metros cuadrados, cuentan con todos los servicios y cumplen con las nuevas normas de construcción

LEA TAMBIEN SSN informa sobre sismo registrado en Naucalpan No se reportaron daños por el movimiento telúrico que se registró al norte del municipio mexiquense

JAMP