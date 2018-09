La foto de Adrián Uribe que alarmó a sus seguidores en Instagram

REDACCIÓN 28/09/2018 05:46 p.m.

Fueron meses difíciles para Adrián Uribe, luego de estar hospitalizado y sufrir cuatro operaciones por problemas gastrointestinales en abril pasado, el actor muestra cómo va su recuperación en redes sociales, pero sus seguidores de Instagram no dejan de preocuparse por al verlo en su última publicación.

De acuerdo con Grupo Fórmula, por medio de su cuenta de Instagram, Adrián Uribe compartió una fotografía que título como "Regresando poco a poco", en donde sus casi 25 seguidores, entre ellos sus amigos más cercanos se preocuparon de que el actor este de vuelta en el gimnasio.

A lo que le comentaron: "Pos' con calma, compadre, que nadie lo está correteando", "Todo a su tiempo; primero está su recuperación al 100. Ya después Dios dirá", "No empieces de exagerado, que no estamos para sustos, ¿ok?", "Llévatela tranquila, carnal. No te vayas a resentir, nosotros te queremos, gordo flaco o como sea.

Además sus amigos como Omar Chaparro y Consuelo Duval le pidieron cuidarse.

