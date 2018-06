OTRO ALUMNO FALLECIDO

Las certezas y dudas en la muerte de Adrián en la UNAM

Detrás del fallecimiento del estudiante de Geografía, en Ciudad Universitaria, hay conmoción de la comunidad, pero también exigencias de la familia

SHARENII GUZMÁN 04/06/2018 11:35 p.m.

Sus compañeros dejaron una ofrenda en memoria del estudiante. (Sharenii Guzmán / La Silla Rota).

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, de nuevo está de luto. Uno de los estudiantes de la carrera de Geografía falleció la madrugada del sábado en las instalaciones. Este lunes sus amigos y compañeros colocaron un altar para brindarle un homenaje y recordar las experiencias que pasaron con él.

Adrián Clara Chagoya cursaba el cuarto semestre y quería especializarse en Geografía Física. Este mes cumplía 20 años. Sus amigos y él ya planeaban el festejo. Su intempestiva muerte dejó un hueco en quienes lo conocieron.

La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) informó que el joven perdió la vida “a consecuencia de una caída” en sus instalaciones. Sin embargo, sus familiares dudan de la versión que les dio tanto la Procuraduría capitalina como la máxima casa de estudios.

Raúl Farías Higadera, quien se identificó como tío de Adrián, escribió un post en Facebook donde cuestiona el tratamiento del caso, los detalles que no se informaron en el comunicado y exige una investigación “verídica” de lo que le sucedió a su sobrino.

“(La información) no habla, por ejemplo, del cuadro dantesco que presentaba su cara y del cual no se necesita ser médico forense para advertir que fue producto de una golpiza y no de una ‘caída’ como, al parecer, ya se hizo costumbre en esta Facultad tomar como causa de deceso de sus estudiantes”.

LO QUE OCURRIÓ, SEGÚN EL RELATO DE UN COMPAÑERO

El viernes pasado terminó el semestre en la Facultad. Su generación realizó una fiesta por la zona del Ajusco para celebrar que habían finalizado las clases. Ya en la madrugada varios jóvenes se fueron en auto. Uno de ellos dejó a Adrián y a otros dos cerca de la estación Copilco del Metro. Los tres vivían lejos. Iban a ver a un amigo para quedarse con él, pero no estaba y se fueron.

Decidieron resguardarse en Ciudad Universitaria para pasar la madrugada. Caminaron hacia la Facultad de Filosofía. Estaba cerrada. Se fueron a un lado del edificio. En ese pasillo que da hacia las Islas hay un techo de concreto, intentaron subirse, “quizá para dormise arriba o para que nadie los viera”, relató Arturo, uno de sus compañeros que estuvo en la fiesta y se enteró de lo que presuntamente ocurrió por un amigo en común.

Según el relato del joven, Cuando Adrián se trepaba del árbol para acceder al techo del pasillo, se resbaló y cayó en el piso, que en esa parte está hecho con piedras volcánicas. El golpe causó que quedara inconsciente. Sus amigos de inmediato hablaron al 911. La ambulancia tardó más de tres horas en llegar.

Cuando los paramédicos arribaron aún tenía signos vitales. Fue llevado a un hospital, pero no resistió el trayecto y murió. Sus dos amigos fueron trasladados a declarar al Ministerio Público y horas más tarde salieron. La autoridad judicial determinó que Adrián falleció por los golpes de la caída.

A las 13:35 horas del domingo, la FFyL publicó un mensaje en sus redes sociales donde informaba de la muerte del joven, y expresó condolencias y solidaridad a familiares y amigos.

“Con profundo pesar se informa a los miembros de nuestra comunidad del lamentable fallecimiento de Adrián clara Chagoya, estudiante de la licenciatura de geografía, ocurrido como consecuencia de una caída en las inmediaciones de la facultad”, señaló la Facultad.

ASÍ LO RECUERDAN SUS COMPAÑEROS

Aunque de manera oficial ya no hay clases, en la FFyL hubo actividades este lunes. Para algunos fue un día triste. Desde temprano, amigos y compañeros de Adrián se reunieron y en el lugar donde cayó, a un lado del árbol, colocaron un pequeño altar con fotos, flores y veladoras.

Montaron una guardia, por momentos se abrazaban y entre ellos se daban ánimos. No lo podían creer. Siempre han sido unidos, pero la muerte de Adrián los reunió de nuevo. Comentaban los buenos momentos que pasaron juntos.

“Adrián era una magnífica persona, un excelente confidente y amigo. Pienso que no podré encontrar a una persona como él. Tenía muchas virtudes. Era una persona muy valiosa, tanto para mí como para nosotros, pues sabía escuchar, apreciaba todo lo que hacías por él. Siempre estaba en disposición de ayudar a todo mundo”, relató Deryl Platas.

Ellos se conocieron hace dos años cuando entraron a la carrera. De inmediato se hicieron amigos. A Adrián le gustaba la rama física de la geografía. “Se quería especializar en esa área y todas sus materias eran dirigido a eso. Siempre tenía en mente lo que quería estudiar y dedicar”.

“No podemos creer que el viernes estuvimos juntos celebrando la vida y hoy venimos de su sepelio. Es una situación muy triste que ya no esté con nosotros.”, comentó Deryl Platas, uno de sus mejores amigos.

Para Vicente Gutiérrez, estudiante de Geografía, la muerte de Adrián le impactó mucho, a pesar de que no era tan cercano a él.

“Nos dolió perder a un compañero, no podemos ser indiferentes. Estamos muy afectados, yo me conmocioné mucho. Es la pérdida de un ser humano, que fue mi compañero”.

LOS CASOS RECIENTES OCURRIDOS EN LA MISMA FACULTAD

Este caso se suma a una serie de situaciones ocurridas en el último año tanto dentro del plantel como en Ciudad Universitaria, que ha ocasionado la preocupación de su comunidad.

El pasado viernes 27 de abril, Mariela Vanessa, estudiante de Letras Hispánicas de la FFyL salió de su casa y hasta el momento no ha regresado. Su familia no sabe qué ocurrió o donde desapareció. Presumen que se dirigía a Ciudad Universitaria.

Cuando cumplió un mes de que se le perdiera el rastro, sus compañeras y familiares realizaron una marcha en la máxima casa de estudios para exigir que se investigara la desaparición de la joven que hasta esos días la Procuraduría capitalina la tenía en calidad de ausente. Todavía no aparece y en la Facultad se pueden observar carteles pegados en las paredes donde se solicita la colaboración para encontrarla.

El 12 de junio de 2017, las autoridades de la UNAM informaron que un joven se había lanzado de un cuarto piso de la FFyL y había perdido la vida. Se trataba de Víctor Manuel Orihuela, un estudiante de Odontología, que había hecho su examen de ingreso para la Facultad de Filosofía y en ese momento esperara a que salieran los resultados para cambiarse de carrera.



A pesar de la versión inicial que dio la PGJ, la mamá de Víctor Manuel aseguraba que su hijo no se había suicidado, ya que no estaba deprimido ni sufría bullying.

También en 2017, pero en noviembre, el cuerpo de un alumno de la Facultad de Arquitectura fue encontrado en CU. Según un comunicado de la UNAM, el joven se suicidó al aventarse de un segundo piso de uno de los edificios del plantel.

Además de la muerte de Adrián en este 2018 en Ciudad Universitaria, está el caso de un estudiante de la Facultad de Economía que fue encontrado sin vida a principios de mayo por su mamá en el departamento donde rentaba unos cuartos en la colonia Pedregal de Santo Domingo. El joven era originario de Coahuila. Hasta el momento, no se sabe la causa de su deceso.

