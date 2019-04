Adrián Di Monte explota contra Pablo Lyle: "Es asesinato... pinche abusador cobarde"

REDACCIÓN 05/04/2019 06:58 p.m.

Pablo Lyle esta en el ojo del huracán de la polémica luego de que se viralizara su violento pleito contra con un señor de 63 años que perdió la vida a causa de un golpe que le dio el actor. Muchos han reaccionado a la situación, pero la opinión que le esta dando la vuelta a internet es la de Adrián Di Monte por llamar a Lyle "pinche abusador cobarde"

De acuerdo con Tribuna, a través de su cuenta de Instagram, Di Monte reprochó la acción de Lyle y pidió que las autoridades lo castiguen por agredir a una persona de 63 años.

Esto es indignante, en qué momento el pobre anciano de 63 años era una amenaza, el tipo es tan mal conductor que no puso el carro en park y el carro se fue solo. Papi que te caiga todo el peso de la ley".

Muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven, a ver si hubiera tenido el valor de bajarse del carro. Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado. Esto no es ser hombre, esto no es proteger a la familia. Esto es asesinato cobarde, y reza porque no vayas a la cárcel en Miami".

Para cerrar el tema y advirtiendo una posible ola de comentarios en contra por su mensaje, Adrián expresó que "no se trata de ser mexicano ni cubano se trata de ser un hombre derecho y no un pin... abusador cobarde".

