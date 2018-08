Muere la periodista Adriana Garay, familiares y amigos la despiden con emotivos mensajes

Esta mañana se dio a conocer la lamentable noticia de que la periodista de espectáculos, Adriana Garay había muerto, de inmediato familiares y conocido lamentaron su pérdida en redes sociales.

De acuerdo a Grupo Formula, en la cuenta oficial de Televisa, se confirmó la muerte de la periodista.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Televisa Espectáculos lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la periodista Adriana Garay, gran compañera y amiga; editora de la sección Gente! del periódico Reforma. pic.twitter.com/FRnkbgtCLW

Ella editaba @reformagente y yo cubría PGR, por eso hicimos muchas coberturas juntos: el caso @GloriaTrevi, la demanda vs @ChapoyPati, el asesinato de Paco Stanley.

Una periodista muy talentosa, Adriana Garay.

Hoy que se ha ido, me pongo de pie... y me abrazo con @Reforma??