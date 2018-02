JÓVENES CDMX

"En la prepa ya era adicto al alcohol, mariguana y solventes"

En promedio la edad de inicio del uso de drogas en los jóvenes capitalinos es de 12 años y las adicciones se deben a diversos factores

SHARENII GUZMÁN 22/02/2018 09:35 p.m.

Alertan por el riesgo de consumir drogas (Fotos: Sharenii Guzmán)

Luis tenía 13 años cuando probó por primera vez el alcohol y tabaco. Al inicio fue para experimentar junto con sus amigos. Ya cuando entró a estudiar nivel preparatoria consumía mariguana y los solventes. Y hace poco probó la cocaína y se enganchó.

Estas sustancias lo acompañaron durante siete años. Ahora tiene 20 y gracias a tratamientos en el Centro de Integración Juvenil Iztapalapa Poniente ya dejó de consumir solventes, mariguana y cocaína. Aún le cuesta mucho trabajo abandonar el alcohol y tabaco, aunque ya casi no fuma.

Hace unos meses su mamá se dio cuenta que olía a solvente y le advirtió que lo anexaría. Les confesó a su familia que tenía un problema con las drogas y su tío lo apoyó. Él lo ayudó a que fuera tratado en el Centro.

"Empecé primero con el alcohol y cigarro en la secundaria. Ya cuando pasé al Cetis número 13 conocí a unos amigos que eran porros y ahí comencé con los inhalantes. Y en cuarto semestre le entré a la mariguana", confesó Luis.

El día que su madre se percató que consumía drogas estaba solo en su casa. Era tanto la necesidad que inhaló un limpiador de carburador.

"Llegó mi mamá y me vio. Me dijo que tienes ´nada´, le contesté. ´Hueles bien feo´ y ya me quería llevar a un anexo pero yo no quería porque me habían contado que los tratan bien mal y no quería dejar de ver a mi familia".

Relató que su mamá se enteró de que en los Centros de Integración el tratamiento es distinto y que la gente acude solo con cita.

Lo que le cuesta trabajo de dejar es el alcohol. Cuando sale con sus amigos o va a fiestas se toma varias cervezas y cuando considera que está alcoholizado le llama por teléfono a su hermano mayor o su papá para que vayan a recogerlo o se duerme para evitar consumir otras sustancias.

"Cuando estoy muy tomado no se que me pasa pero me pongo muy agresivo. Por eso quiero dejar de beber".

De las malas experiencias que tuvo cuando consumía recordó que una ocasión en el Cetis estaba por Balderas con sus amigos y tomaban unas cervezas y fumaban mariguana. Llegaron unos policías y los querían subir a la patrulla.

"Nos vieron con la mariguana y nos dijeron que hacíamos. Les contestamos que nada pero ya nos habían visto y nos querían llevar. Nos pidieron que les diéramos las chelas y la mariguana, se los dimos y ya nos fuimos asustados".

Luis ahora tiene 20 años, trabaja con su padre en una armadora de autos. Le gusta la gastronomía y quiere algún día estudiar para chef. Mientras tanto intenta pasar las materias que reprobó en el Cetis para concluir y seguir a la siguiente etapa.

¿Qué tanto consumen los adolescentes en la Ciudad de México?

De acuerdo con datos del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) las sustancias que más consumen los jóvenes capitalinos son alcohol, tabaco, mariguana y solventes. En promedio la edad de inicio del uso de drogas es de 12 años y las adicciones se deben a diversos factores.

Los datos comparativos son a partir de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco (Encodat) de 2011 y 2016, que fue la última. Hay cinco años de diferencia entre una y otra. Se aplica en un rango de 12 a 65 años.

María del Rosario Tapia Medina, directora general del IAPA explicó que las encuestas sobre uso de sustancias manejan tres parámetros: consumo de una vez en la vida, el último año y el último mes, éste es el dato más cercano a la gente que tiene algún problema. Detalló que en la Ciudad de México no hay datos por delegaciones, solo generales.

El consumo de drogas en la ciudad no tuvo un crecimiento tan alto. Sí registró una alza, aunque no alarmante, puntualizó.

En 2011 hubo un porcentaje de consumo de drogas, legales y no, entre los adolescentes de 2.6%, y en 2016 fue de 3.5%. Este aumento se mantiene en los parámetros normales.

En esos dos aspectos, el crecimiento se debe al aumento del consumo en un rango de edad, que es de los 18 a 34 años. Entre los adolescentes hay una alza mínima, al igual en las mujeres. Los que más consumen son los hombres.

En el consumo de mariguana la Ciudad de México está en el número 20 a nivel nacional. Abajo de Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Nayarit y Colima. En el caso de adolescentes hubo un crecimiento de 1.5 a 2.5%.

En el alcohol los parámetros se miden por consumo una vez en la vida, de manera excesiva en el último año y de forma excesiva en el último mes. El crecimiento se da entre los hombres entre los 18 y 65 años.

En los adolescentes hay una tendencia a disminuir el consumo de alcohol. Para una vez en la vida bajó de 39.2 a 33.3% entre el rango de 12 y 17 años. En el último año de manera excesiva la cifra es de 20.1 a 16% y en el último mes en 2011estaba el porcentaje en 7.9% y en 2016 disminuyó a 6.7%.

Tapia Medina consideró que es momento de poner atención en el consumo de la franja de los jóvenes mayores, que va de 18 a 34 años. Incluso el uso de sustancias de los jóvenes a nivel preparatoria a universidad se ha incrementado, debido a que tienen más libertad.

En el caso del alcohol, advirtió, que hay un consumo peligroso entre los jóvenes porque es excesivo los fines de semana y eso los pone en riesgo que les puede provocar un accidente, violencia, embarazos no deseados y relaciones sexuales sin protección.

En las encuestas de estudiantes el inicio en el consumo de todas las sustancias es de 12 a 13 años. La más reciente es de 2014.

"Lo que nos preocupa es que se está emparejando la edad de inicio entre los adolescentes en hombres y mujeres en el consumo de alcohol y tabaco. En mariguana las jovencitas empiezan más tarde y en inhalables las niñas comienzan más temprano".

La directora del IAPA indicó que en la edad adolescente las adicciones se previenen desde casa, porque afuera las instituciones intentan trabajar lo más que se pueda en campañas de prevención, así como en las escuelas.

"La prevención está en casa con una crianza positiva, donde los padres tengan la posibilidad de tener una mayor comunicación con sus hijos adolescentes y niños. Después cuando salen de la prepa, muchas veces la familia deja que hagan lo que quieran. En cambio en una familia donde hay límites, se comunican de manera correcta, no hay violencia y se promueve la autoestima, no hay casi problemas de consumo".

¿Por qué los jóvenes consumen drogas?

Las razones del porque consumen sustancias los adolescentes y jóvenes son diversas. Primero puede ser por experimentación, un factor individual-biológico, trastorno psiquiátrico: por ejemplo, un chico que tiene déficit de atención o hiperactividad y no se le ha detectado la enfermedad, el consumo le permite bajar la presión. Eso es el inicio de una probable adicción.

También puede haber factores externos como la familia, en donde exista violencia o abuso sexual. Es muy común encontrar estos casos como detonante de las adicciones.

"Normalmente el abuso se da en edades menores a los 10 años, lo guardan o lo dicen y nadie les cree. Entonces se quedan con una herida profunda que se expresa cuando son adolescentes. Hay un punto de quiebre y buscan esta conducta de riesgo para manifestar su enojo o frustración".

El grupo de amigos en ocasiones es determinante en el consumo de sustancias entre adolescentes. Si no se tienen bases sólidas para dar una negativa o se tiene una baja autoestima, no se cuenta con una familia que no los entiende o integra las amistades pueden jugar un papel fundamental en la influencia.

"La conducta de riesgo es probar, es decir la experimentación pero de ahí a que se enganchen ya es diferente".

Ricardo Pérez Martínez, director del Centro de Integración Juvenil Iztapalapa Poniente comentó que en estos lugares se trata a todo tipo de personas con adicciones, aunque su foco de atención son los jóvenes.



Su tratamiento se basa en ayuda mutua que es el esquema de Alcohólicos Anónimos y con el apoyo de especialistas de la salud mental y física. A los pacientes no los anexan, sino que los tratan por sesiones. Varia la frecuencia dependiendo de la adicción y el estado en como llegan.

Las principales sustancias por las que llegan los adolescentes a este Centro es principalmente por alcohol y tabaco. Después la mariguana, la cual en los últimos cinco años ha ido repuntando de manera considerable en pacientes de primera vez. La cuarta sustancia son los inhalables.

