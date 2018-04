Micha vs Bisogno

Adela Micha responde a insulto de Bisogno: "Tú me mandas a la chingada, yo te mando un saludo"

Adela Micha reaccionó a los comentarios negativos que lanzó Daniel Bisogno en "Ventaneando"

REDACCIÓN 20/04/2018 08:59 p.m.

Adela Micha aseguró que en realidad Daniel Bisogno se había molestado por la entrevistara que hizo a las ex coristas de Gloria Trevi, quienes hicieron declaraciones muy delicadas sobre Paty Chapoy (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace unos días Magda Rodríguez ┬áinvitó a Atala Sarmiento al estudio de "Hoy"; Andrea Legarreta y Galilea Montijo se rehusaron a interactuar con la conductora. Después, Andrea Legarreta comentó el suceso con Adela Micha en "La Saga". Daniel Bisogno insultó a la periodista y ella le respondió.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Bisogno comentó ayer jueves que Micha, durante su programa, incitó a Legarreta para que hablara mal de "Ventaneando" y dijo que se fuera "a la chingada".

Ya en otro capítulo me dedicaré a referirme a Adela Micha, si me dan unos dos o tres bloques para acabármela como se merece, porque se lo merece. Adela que se vaya a la chingada, expresó el conductor de TV Azteca.

Hoy, Adela Micha catalogó como "una falta de respeto" el que Bisogno se expresara así de ella: "Yo no me ando hablando por detrás [...] Daniel, tú me mandas a la chingada, yo te mando un saludo con mucho respeto", puntualizó la periodista.

Micha afirmó que a los integrantes de "Ventaneando" no les pareció que entrevistara en "La Saga" a las ex coristas de Gloria Trevi, quienes hicieron aseveraciones delicadas sobre Paty Chapoy.

nl

