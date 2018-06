Acusan de "infiel" a Adamari López por esta foto

"Un nuevo día"

La polémica surgió en redes sociales tras ver una foto de Adamari López muy cariñosa con otro hombre

REDACCIÓN 12/06/2018 01:46 p.m.

Los seguidores de Adamari López se dividieron, algunos defienden a la conductora y otros señalan que es infiel (FOTO TOMADA DE WEB)

Una foto de la puertorriqueña Adamari López, junto a su compañero de labores en "Un nuevo día", el chef James, ha dividido a sus seguidores, algunos la defienden y otros la acusan de ser "infiel".

De acuerdo con Publimetro, la polémica imagen fue publicada en la cuenta de Instagram del programa matutino.

Inseparables porque estuvieron una semana sin verse. ¿Estarán hablando de España? ???? #UnNuevoDia (sic.), lee el mensaje junto a la dicha fotografía.

En la foto aparecen López y el joven venezolano mirándose fijamente luego que este llegara al espacio televisivo de sus vacaciones.

Adamari López y Toni Costa forman una de las parejas más sólidas del espectáculo, pero eso no los libra de los rumores y más cuando fotos como esta circulan en redes sociales.

ESTAS FUERON LAS OPINIONES EN CONTRA DE ADAMARI LÓPEZ:

-"Me parece súper tener una buena relación de trabajo con los compañeros, pero desde mi punto de vista hay demasiada confianza para una mujer que tiene pareja" – @pamelawaltens

-"Está bien que tengan una amistad pero me pregunto yo, si alguien sube una foto de su marido agarrándole la pierna a una mujer por eso de que son amigos, ¿estaría mal? A mí en lo personal no me gustaría. Puedo estar mal, quién sabe" – @jojomo_1971

-"Esa confianza aunque sean amigos no se ve bien. Respeto y distancia ante todo" – @gissellortiztoribio

-"Mira tony????"- @esmeralda.sotelo.7902

LOS COMENTARIOS A FAVOR DE LA CONDUCTORA:

-"Hermosos, existe algo que se llama confianza. Ella tiene a su esposo y él está comprometido. Si entre ellos cuatro, como parejas, existe amor y respeto no hay nada de lo que se ve en esta foto que pueda afectar. Tienen años conociéndose, al igual que la amistad que se le veía a Rashel con Daniel. Lo que pasa es que acá entre los seguidores hay unas cuantas parejas inseguras que no saben el significado de la confianza. Tienen la mente cochina y les encanta meter basura para ensuciar" – @adriuso

-"Hay una muy bonita amistad y compañerismo de trabajo. Cuando hay la suficiente confianza en tu pareja no importa que tenga la mano en la pierna, o sea si fuera otra cosa que no fuera amistad no se van a poner de tontos frente a las cámaras porque saben que miles y miles de espectadores los miran. Así de simple"- ga.by294

-"Bellos...amistad verdadera" – @peke_31_

