Árbitro mexicano fue golpeado por policías del Estado de México por "su color de piel"

El silbante mexicano, Adalid Maganda, denunció una agresión por parte de policías del Estado de México debido a su color de piel. Así lo dio a conocer el propio Maganda, quien en sus redes sociales publicó que fue agredido por policías, quienes argumentaron que no era mexicano.

Adalid habló en el programa Raza Deportiva de ESPN y afirmó que unos tipos armados le pidieron que le enseñara sus papeles y al mostrarlos le dijeron que eran falsos.

Me subieron a un carro personas armadas diciendo que eran judiciales, me pidieron mi credencial y comentaron que era falsa, que no era mexicano, que era extranjero y me golpearon".

En un video el cual fue captado por una persona que transitaba por la zona, se puede observar como personas lo bajan de un taxi que circulaba por Bulevar Teocallis Ecatepec, Estado de México. Forcejean e intentan subirlo a otro auto particular con violencia, incluso se ve como lo ahorcan.

El ax árbitro de primera división y AscensoMX Adalid Maganda fue objeto de racismo por parte de agentes judiciales del Estado de México. Lo bajaron del taxi y le argumentaron que no era mexicano y que su identificación era falsa @adalidmv pic.twitter.com/wnbKamn4h8 — Rosendo Romero (@_romerodeportes) 19 de septiembre de 2018

Han pasado cosas raras, ayer, por donde vivo, iba por la calle, hice la parada a un taxi, en el momento que el carro se va a arrancar, dos carros se cierran, descienden tipos armados con armas largas y armas cortas, y me piden que les enseñe mis papeles, les muestro mi credencial de elector, empiezan a hablar entre ellos y escucho cuando le dice uno al otro que la credencial es falsa, y en ese momento decidí llamar al 911 les comento que soy mexicano, y me dicen: ´cállate pinche negro cabrón´", narró el silbante.

Me esposaron, me decían que me cargó la chingada, que me iba a la cárcel por mostrar credenciales falsas. Me hicieron cantar el himno de México, me preguntaron la historia de México, que quién era Juárez, Hidalgo. Iba muy asustado. Se me hace muy raro que a pocos días de la audiencia me pase esto", relató.

El árbitro confesó que ya ha pasado otras situaciones por su color de piel pero "me siento muy lastimado, muy herido por mi propia gente en mi propio país".

El próximo 25 de septiembre se realizará la audiencia en la Conapred en torno al caso de racismo que Adalid Maganda denunció por discriminación que sufrió por Arturo Brizio y la Comisión de Arbitraje. El silbante fue dado de baja y ya no participó como árbitro este torneo.

Fui a preguntarles el por qué mi situación en el arbitraje y no me contestaron nada, solo me daban excusas y le pregunté si era sobre mi color a Arturo Brizio y se echó una carcajada sarcásticamente: ´no, como crees´. ¡Pues díganme si es eso! Y me dijo: ´nada más te voy a decir que vamos a evaluar tu rendimiento y creo que ya no vas a entrar en planes para la Comisión. Jorge Eduardo Gasso me dijo ´negro´ ahí, en esa reunión: ¡Pues, por negro! ¿No te ves tu color?", mencionó Maganda.

