Acusan a la Casa Blanca de publicar video trucado para justificar el veto a la CNN (VIDEO)

El enfrentamiento entre Donald Trump y un reportero de CNN, en el cual se le despojo de un micrófono a el periodista ha generado más polémica.

We stand by our decision to revoke this individual´s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y

Further analysis: video is absolutely doctored. You can see the edit when the clips are side by side and slowed down to quarter speed. See for yourself: pic.twitter.com/4ZZrzhislg