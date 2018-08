AMLO reitera rechazo a Estado Mayor; lo cuidarán 20 ayudantes

REDACCIÓN 09/08/2018 10:10 p.m.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, se reunió este jueves con el mandatario Enrique Peña Nieto con quien estableció varios acuerdos de cara a la transición del poder.

"Acabamos de terminar esta conversación en muy buenos términos, con urbanidad política, con respeto y también considerando que es muy importante el acuerdo para que la transición se siga dando en términos de estabilidad, tranquilidad, de confianza, que no haya ningún motivo para que el país afecte se marcha en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo que tiene que ver con el tema que nos preocupa mucho; el asunto de la seguridad y de la paz en el país", dijo.

Entre los puntos más importantes están:

*Se presentarán iniciativas de reforma a leyes, específicamente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que se apruebe la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

*Iniciará el proceso para la elección del nuevo fiscal de la República. Además la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral.

*Habrá una reunión conjunta del gabinete saliente y entrante para el día 20 de agosto.

Dio a conocer que este viernes se reunirá con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar.

En cuanto al tema de la protección del Estado Mayor Presidencial, dijo que Peña Nieto de nuevo le ofreció seguridad, pero su respuesta fue agradecer e informar que tendrá una ayudantía, "voy a tener mi equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura y serán hombres y mujeres, diez hombres y diez mujeres muy cercanos a nosotros. Vamos hacer esta selección".

"Me van a cuidar estos ayudantes, mujeres y hombres, y me van a cuidar todos los mexicanos, y cuando hablo de todos los mexicanos estoy hablando también de los soldados porque el soldado es pueblo uniformado; me van a cuidar todos los mexicanos, nada más que ya no va a haber este cuerpo especial para garantizar la protección del Presidente de la República", agregó.

En cuanto a José Antonio Meade rechazó que se la haya planteado trabaja en su gobierno.

"Él no tiene ese propósito, eso es lo único que les puedo decir y no puedo hablar más sobre el tema por respeto al licenciado Meade, nada más decirles que no va a trabajar en el próximo Gobierno", dijo.

