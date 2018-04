Antoine de Saint-Exupéry

Estas son las acuarelas originales de "El Principito"

Las hermosas acuarelas salieron a la luz el 6 de abril de 1943, y desde entonces ha sido traducido a más de 50 idiomas

06/04/2018

La historia de "El Principito" ha sido leída por millones de personas en todo el mundo (FOTO TOMADA DE WEB)

universal, se trata de "El Principito" un texto de la autoría del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, quien además de escribir el texto dibujó las acuarelas que en él aparecen.

De acuerdo con E-Consulta, las acuarelas originales con las que se ilustra el texto que ha cautivado a millones de personas, tienen un fuerte lazo con su autor, incluso se pueden observar quemaduras de cigarro, así como manchas de café, elementos que hablan de un momento específico en la vida del piloto francés.

Antoine de Saint-Exupéry´s Original Watercolors for The Little Prince | Brain Pickings http://t.co/XVbz128iAb pic.twitter.com/b7xt6mYZgk — Liz (@LaTerribleLiz) 2 de junio de 2015

Los amigos de Saint-Exupéry, fueron quienes le sugirieron al escritor escribir una historia para niños.

Antoine de Saint-Exupéry´s Original Watercolors for The Little Prince http://t.co/oSXrXyj11Z pic.twitter.com/90fhX6bpP6 — Loreto Bello Gude (@loretobgude) 16 de septiembre de 2014

Los originales de las ilustraciones de Antoine de Saint-Exupéry fueron subastadas en 2017 por la casa Artcurial por 284 mil euros, cifra que superó las estimaciones de inicio de la subasta que eran de 110 mil y 140 mil euros.

El libro de "El Principito" ha tenido múltiples adaptaciones al cine, a la animación, a televisión, ha tenido secuelas de dibujos animados, y los homenajes y versiones (animación tradicional, 3D, stop-motion, actores reales...) son infinitas.

31 Temmuz'da hayata veda eden Küçük Prens'in yazari Antoine de Saint-Exupéry



The Little Prince / #watercolor pic.twitter.com/6WaXtW7GIc — Aslihan Karay (@karayaslihan) 31 de julio de 2016

