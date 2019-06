Ex estrella porno baja 40 kilos con esta dieta y sus seguidores lo agradecen

REDACCIÓN 02/06/2019 03:16 p.m.

Mediante redes sociales la ex estrella porno Jenna Jameson ha documentado la manera en que bajó más de 30 kilos tras su embarazo y este fin de semana compartió con sus seguidores algunos detalles de su dieta como los alimentos a los que dijo adiós para recuperar su figura.

De acuerdo a Infobae, Jenna Jameson, quien en fue llamada "La Reina del Porno" hace algunos años, en varias ocasiones ha destacado los beneficios que le trajo estar bajo la dieta cetogénica y en su más reciente post en Instagram volvió a hablar de ese tipo de alimentación

Después de dar a luz y trata de averiguar cómo deshacerme de la grasa de mi vientre, regresé a la dieta cetogénica. Sabía que esta era la mejor manera de deshacerme del obstinado grosor de mi vientre, escribió Jenna en su publicación.

También Jenna Jameson explicó que después de cumplir 40 años sintió que era así como debería quedarse, pero decidió hacer un cambio.

Dejar de consumir "azúcar, alimentos procesados y carbohidratos innecesarios hizo el truco, sostuvo.

Como en otras ocasiones, Jenna comentó a sus más de 400 mil seguidores que si están luchando por perder peso o quieren empezar a comer de manera saludable, "por favor vean mis antiguos posts acerca de mi pérdida de 40 kilos el año pasado".

Mi pérdida de peso nunca fue acerca de complacer a la sociedad. La de ustedes tampoco debería serla. Es acerca de salud, es acerca de estar con nuestros hijos, es acerca de la longevidad. Así que sigan sexys pero ¡luchen por la salud!, escribió en una de sus antiguas publicaciones la ex estrella porno.

Asimismo aseguró que otro de los trucos que utilizó es siempre preparar sus propios alimentos. "Evito las grandes compañías que etiquetan sus alimentos como CETO, porque usualmente te están estafando".

Pero una de las revelaciones más sorprendentes que Jenna realizó a lo largo de este tiempo en que ha documentado su baja de peso fue una relacionada con su rutina de ejercicios.

"Me siento rara cuando la gente me pregunta mi rutina de ejercicios. Siento que no creerán que perdí todo este peso solo con dieta, pero es la verdad. Desearía ser ávida del gimnasio, pero no lo soy. Desprecio el gimnasio", indicó.

Pero también el resultado de esta dieta tras su embarazo es que Jenna Jameson fue bailarina durante mucho tiempo y tal vez al regresar a la dieta cetogénica sus músculos volvieron a aparecer.

