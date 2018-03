SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR

Trump fue amenazado por actriz porno, quería romper acuerdo de silencio

Por no pagar acuerdo de confidencialidad, la actriz estuvo a punto de revelar su relación con Trump, previo a las elecciones

REDACCIÓN 03/03/2018 03:26 p.m.

Actriz porno amenazó a Trump antes de las elecciones (Imagen de Puebla Político)

Medios estadounidenses informaron que la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente el presidente Donald Trump mantuvo un encuentro sexual hace años, amenazó con romper el acuerdo de confidencialidad alcanzado con la defensa del magnate días antes de las elecciones presidenciales de 2016, según medios locales.

A poco más de tres semanas antes de los comicios del 8 de noviembre, el representante legal de Stephanie Clifford, conocida en la industria del porno como Stormy Daniels, escribió un correo electrónico al abogado de Trump, Michael Cohen, comunicándole la cancelación del acuerdo debido al impago del mismo.

El diario The Washington Post tuvo acceso al correo donde el abogado de Stormy informa que el acuerdo quedaba cancelado.

El pago de dicho acuerdo debía ser de 130 mil dólares, pero se retrasó. Sin embargo, días después de recibir el correo, Cohen realizó el pago.

Cabe recordar que hace unas semanas el diario The New Yorker, publicó que la ex modelo de Playboy Karen McDougal había mantenido una relación secreta con Trump, en 2006, pero al igual que con Clifford, le dieron dinero por su silencio antes de las elecciones.

