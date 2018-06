Actriz porno le robó tremendo beso en la boca a Mujer Luna Bella

REDACCIÓN 31/05/2018 04:56 p.m.

La actriz porno Apolonia Lapiedra, le robó tremendo besó a la ex pornstar mexicana Mujer Luna Bella, el atrevido acto tuvo lugar durante la rueda de prensa de la Expo Sexo y Erotismo VIP, que se lleva a cabo en EdoMex.

Yo estaba posando para las fotos y que llega esta actriz porno de España @APOLONIAPORN a acaparar terreno conmigo ?? yo que me ando reivindicando solo espero que no se enoje mi novio, y si no pues lo tendré que recompensar con un trío. ?? pic.twitter.com/Ut3jDOblRZ