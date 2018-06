Ellen Page

Actriz causa polémica, comparte obra de arte hecha de toallas sanitarias con sangre

La actriz quiso compartir su gusto por el arte y terminó siendo tachada de asquerosa

REDACCIÓN 12/06/2018 08:28 p.m.

La actriz escribió "encantada con esta nueva pieza", el creador de la obra es el artista inglés Beatrice Brown (FOTO TOMADA DE WEB)

La actriz Ellen Page causó polémica en Instagram, tras compartir la foto de una obra de arte hecha con toallas sanitarias con sangre. La imagen generó cientos de impresiones, lo que para la actriz es una invaluable obra de arte, para otros es una total asquerosidad.

De acuerdo con Diario de NY, la actriz escribió junto a la imagen: "Loving this new piece by @bbeatricebbrown (Encantada con esta nueva pieza de @bbeatricebbrown)".

Loving this new piece by @bbeatricebbrown Una publicación compartida de @ ellenpage el 11 Jun, 2018 a las 4:44 PDT

Aún no está claro sí la actriz adquirió la obra de arte, o sí simplemente aplaude el trabajo de Beatrice Brown, artista originaria de Inglaterra.

La pieza también forma parte de la cuenta de Instagram de Beatrice Brown, de ahí que aún no se sepa sí la pieza ya ha sido adquirida por Ellen Page o no.

ESTAS FUERON ALGUNAS DE LAS REACCIONES:

Muchos usuarios se burlaron de la apreciación de la actriz, y lo manifestaron en Instagram con estos mensajes: "Wow... Just take a wall of a crime scene next time", justmisty25, el usuario hace alusión a que la próxima vez se podían tomar muestras de la escena de un crimen.

"Eso es un asco de arte, disculpen pero eso???", comentó otro

Sin embargo, hubo quienes concordaron con el punto de vista de la actriz y escribieron "Such beauty" 64possiblysophie (Qué belleza).

Un usuario se asombró de que alguien pudiera pagar una suma desorbitante por la sangre de alguien más y sobre todo en estas condiciones, así lo expresó @jberrothEwwww "dear god I can only imagine what she paid for somebody else´s bloody pads that´s awful", (Querido Dios, solo puedo imaginar lo que pagó por las sangrientas almohadillas de alguien más que horrible)

