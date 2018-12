Bajo los reflectores: Tórridos romances entre actrices y políticos

REDACCIÓN 03/12/2018 08:46 p.m.

sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la línea que los divide es muy delgada. Varios políticos mexicanos no han podido resistirse ante la belleza de las actrices, y han vivido tórridos romances sin importarles que su vida privada este bajo los reflectores.

A continuación te presentamos un repaso por los políticos que en las últimas décadas vivieron o viven una historia de amor con integrantes del mundo del espectáculo:

SILVIA PINAL Y TULIO HERNÁNDEZ

La actriz mexicana del Cine de Oro estuvo casada con el ex gobernador de Tlaxcala durante 13 años, siendo el cuarto matrimonio de la actriz. Pocos recuerdan la trayectoria de Silvia Pinal en lo política donde fue diputada y senadora. Y también fue Primera Dama de Tlaxcala cuando su entonces marido fue Gobernador.

VICTORIA RUFFO Y OMAR FAYAD

Cumplieron quince años de casados en el 2016, el mismo año en el que este político mexicano fue electo como Gobernador del Estado de Hidalgo, México. Ruffo continúa con su carrera artística y tiene dos hijos con el político mexicano, es de los matrimonios más duraderos entre artistas y políticos.

LUDWIKA PALETA Y EMILIANO SALINAS

Emiliano Salinas (hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari) y la actriz Ludwika Paleta se conocieron en el año 2010 y se casaron tres años después, en la ciudad de Yucatán, México. Aunque Salinas siguió los pasos de su padre y estudió en Harvard su carrera se ha centrado en los negocios como vicepresidente de la empresa Prorsus Capital. Por su parte Ludwika abandonó su carrera artística pocos meses antes de casarse con Emiliano y esporádicamente participa en algún proyecto televisivo.

GALILEA MONTIJO Y FERNANDO REINA

Galilea Montijo se casó en el año 2011 con el político mexicano Fernando Reina, quien trabajó en la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero. Un año después de celebrar la boda tuvieron a su primer hijo, Mateo. A partir del 3 de enero del 2013, se integró al gobierno federal dentro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como coordinador de delegados de esa dependencia.

ANAHÍ Y MANUEL VELASCO

La actriz de la telenovela "RBD" formalizó su relación con el actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en 2012. Tres años más tarde se casaron y el 18 de enero del 2017 tuvieron a su primer hijo. Este matrimonio ha sido calificado como una estrategia política para ganar simpatizantes en un sector de la población mexicana.

SHERLYN Y GERARDO ISLAS

Sherlyn y Gerardo se casaron el 28 de septiembre de 2013 en Cancún, después de que en enero de ese mismo año confirmaron su romance en sus redes sociales.

ANGÉLICA RIVERA Y ENRIQUE PEÑA NIETO

De esta pareja no hay mucho que decir que no se haya dicho antes. Hasta hace tres días eran la pareja presidencial, se conocieron cuando el mandatario era gobernador del Estado de México en el año 2008 y se casaron en el 2010. Se ha dicho que su matrimonio fue un montaje para ganar las elecciones.

PATY SIRVENT Y CÉSAR NAVA

La ex integrante del grupo "Jeans" y también cantante infantil bajo el nombre de "Patylú" tuvo un rápido romance con el entonces Presidente Nacional del PAN en 2010, este a las pocas semanas le entregó el anillo de compromiso y se casaron. Tienen una hija de nombre Inés y siguen casados.

DANIELA CASTRO Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CASTAÑÓN

El que fuera nieto de uno de los presidentes menos queridos por los mexicanos, Gustavo Díaz Ordaz se casó con la actriz Daniela Castro, quien fuera una de las estrellas más guapas de la década de las 90. Su matrimonio ha estado plagado de momentos polémicos como la supuesta infidelidad de Díaz Ordaz Jr. a su esposa o la ocasión que él se comportó de forma violenta a bordo de un vuelo. A pesar de todo, siguen juntos y tienen 3 hermosas hijas.

SASHA MONTENEGRO Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

La relación de estos dos personajes se dio a conocer en la década de los ochenta. Sin embargo, la pareja no contrajo matrimonio hasta 1995 por la vía civil y por la Iglesia en el año 2000, meses después de que falleciera la ex esposa de Portillo, Carmen Romano. Sasha pronto enviudó y tras ese suceso pasó a recibir una cuantiosa pensión gracias a que fue esposa del ex mandatario.

nl

LEA TAMBIEN ¿Quién es la ex Miss Venezuela que atrajo la atención de México? (Video) Irene Esser es modelo y actriz, tiene 27 años de edad; ha trascendido que tiene una relación sentimental con el hijo de AMLO

LEA TAMBIEN Andrea Legarreta y Mijares tienen una acalorada discusión en pleno programa "Hoy" Legarreta y Mijares tuvieron una incómoda discusión en pleno programa "Hoy", sobre el futuro de Lucerito

LEA TAMBIEN ¡Prepárense! Queen regresa a los escenarios en 2019 El tour de 23 fechas, incluirá a los miembros originales de la banda Brian May y Roger Taylor y como vocalista principal a Adam Lambert