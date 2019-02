Reconocida en otros países saboteada en México: Actrices piden que Yalitza no sea nominada al Ariel

REDACCIÓN 11/02/2019 10:24 p.m.

En redes sociales se dio a conocer que presuntamente, varias actrices mexicanas habían pedido a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que la protagonista de "Roma", Yalitza Aparicio, no fuera nominada al Premio Ariel.

De acuerdo con Grupo Fórmula, mientras que la joven de 25 años ha sido recibida de muy buena manera por artistas de otros países y nominada a los premios cinematográficos más prestigiosos a nivel mundial, aquí en México la historia ha sido muy distinta, la han criticado cruelmente y parte la comunidad artística le ha dado la espalda.

Así lo demuestra un tuit publicado este lunes que ha sacudido las redes sociales. Una usuaria que trabaja en festivales de México reveló que varias artistas planean pedirle a la AMACC que la protagonista de "Roma" no contienda por la presea a Mejor Actriz.

"Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", publicó.

Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más. — Rossana Barro (@LaBarro) 11 de febrero de 2019

¿QUIÉNES SON LAS ACTRICES DEL SUPUESTO CHAT?

Úrsula Pruneda (El sueño de Lú), Daniela Schmidt (Casi Divas), Roberto Sosa (El fantástico mundo de Juan Orol), entre otros, reaccionaron al tuit.

Que tontería, habría que enterarse de los nombres que integran dicho chat #yosolopasabaporaqui — Roberto Sosa (@RobertoSosaMx) 11 de febrero de 2019

Ante la falta de nombres de las artistas que integran el presunto chat, la directora María José Cuevas (Bellas de noche) confirmó la información.

?? verdad? Todo mal... — Ursula Pruneda (@ursulapruneda) 11 de febrero de 2019

Obviamente, las especulaciones en redes no se hicieron esperar. No obstante, no hay una lista de las actrices mexicanas que podrían boicotear una posible nominación para Aparicio al Ariel 2019.

Si. Confirmado por varios lados. — María José Cuevas (@mariajosecuevas) 12 de febrero de 2019



